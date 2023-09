Sommerferienleseclub endet mit großer Verlosung

Nach rund sieben Wochen ist in der Stadtbücherei der „Sommerferienleseclub“ mit der großen Preisverlosung zu Ende gegangen. Das von der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in Bayern konzipierte Leseförderungsprojekt wurde vor Ort von der Literaturpädagogin Christine Wörsching und den Mitarbeitern der Stadtbücherei umgesetzt.

55 Kinder aus den Klassenstufen 1 bis 6 nahmen teil und schafften es fast ausnahmslos in den Ferien mindestens fünf Bücher zu lesen und ihre Lesefrüchte handschriftlich oder auf der Projektinternetseite zu dokumentieren, um am Abschlusstag in die Lostrommel zu kommen. Verlost wurden Gutscheine und Bücher, die von den drei Lindauer Buchhandlungen Buch-Insel, Papillon und Osiander gestiftet worden waren.

Doch nicht nur die Gewinner strahlten ‐ auch Wörsching freute sich: „So viele Kinder in den Sommerferien ganz entspannt und freiwillig fürs Lesen zu begeistern, ist ein Super-Erfolg!“ Für Büchereileiter Markus Breitwieser ist gut eingeübtes, sinnentnehmendes Lesen die Schlüsselqualifikation für eine gelingende Schullaufbahn und fürs Berufsleben. „Angesichts der letzten IGLU-Studie, nach der 25 Prozent der Viertklässler nicht richtig lesen können, ist eine intensive Leseförderung auf allen Ebenen wichtiger denn je“, meinte er, „schön, wenn die Bibliothekspädagogik hierzu einen Teil beitragen kann.“ Und so wird es im kommenden Jahr bestimmt wieder einen Sommerferienleseclub geben.