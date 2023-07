Sofia Wiedenroth ist deutsche Meisterin im E–Mountainbike

Sie wollte siegen und sie hat gesiegt: Sofia Wiedenroth bei der deutschen Meisterschaft im E–Mountainbike Cross–Country triumphiert. „Es hat geklappt“, freut sich die Fahrerin des TSV Niederstaufen.

Ihre stärkste Gegnerin im Viererfeld war in Albstadt die ehemalige Trek–Vaude–Fahrerin Antonia Daubermann. Wiedenroth wusste schon aus der Vergangenheit, dass sie eine „ernst zu nehmende Konkurrentin“ ist — in diesem Jahr haben sich beide schon bei einigen Weltcups gemessen. Wiedenroth präsentierte sich da aber schon stärker und ging deshalb als Favoritin in die deutsche Meisterschaft. Und am vergangenen Samstagabend war die 28–jährige Lindauerin auch auf der Schwäbischen Alb eine Klasse für sich und gewann „schon eher deutlich“.

Den Aufwärtstrend fortgesetzt

Damit setzte Wiedenroth auch ihren Aufwärtstrend weiter fort, erst vor einer Woche entschied sie ein Weltcuprennen in Bergamo für sich. So ambitioniert die Lindauerin auch in die DM ging, so wenig selbstverständlich ist für sie der Sieg. „In einem Rennen kann so viel schiefgehen, da hängt so viel Technik dran“, betont Wiedenroth. Am Ende lief aber alles nach Plan, in den sechs Vier–Kilometer–Runden kam sie ohne Vorkommnisse durch. Die Strecke in Albstadt war ganz nach dem Geschmack der Fahrerin vom Specialized Enduro Team. „Es war der Weltcupkurs entgegengesetzt, ein sehr E–Bike–gerechter Kurs. Die Anstiege waren sehr technisch, da war ich super froh“, meint Wiedenroth, die ihre Stärken ausspielen konnte.

Groß gefeiert hat die Lindauerin ihren Erfolg nicht, dafür war es am Samstagabend schon zu spät. „Also bis wir dann mal fertig waren, war es schon elf. Das hat uns alle ermüdet, wir waren alle platt. Meine Betreuer und Supporter haben dann Pizza bestellt und den Abend ruhig ausklingen lassen“, sagt Wiedenroth. Für die 28–Jährige war es ihr sechster deutscher Meistertitel im Mountainbikesport, alle vorherigen fünf gewann sie im Cross–Country. Nun setzte sie sich auch sofort im E–Mountainbike durch — dafür erhielt Wiedenroth das deutsche Meistertrikot. „Es ist superschön, dass ich das ein Jahr habe“, wird die Lindauerin das gerne bei allen E–Mountainbike–Cross–Country–Rennen anziehen.

In Schottland geht es um die WM–Krone

Der DM–Triumph gebe ihr nun Freiraum bei den letzten Vorbereitungen für die E–Mountainbike–Weltmeisterschaft am Mittwoch, 9. August, in Schottland. Auch dort möchte sie etwas in den Händen halten. „Eine Medaille wäre schön, unrealistisch ist es nicht“, so Wiedenroth. Am liebsten möchte sie besser als 2021 (dritter Platz) und 2022 (vierter Platz) abschneiden. Die persönlichen Voraussetzungen sind besser, in den Vorjahren spielten Verletzungen mit rein. Diesmal dürfte Wiedenroth komplett fit an den Start gehen. Allerdings ist die Konkurrenz nicht zu verachten. „Das Level ist enorm gestiegen, es ist deutlich schwieriger als vor drei, vier Jahren. Die Dichte ist viel höher“, betont Wiedenroth.

Darüber ist sie erfreut. „Es ist cool zu sehen, wie sich der E–Bike–Sport entwickelt und wie stark andere Fahrerinnen geworden sind“, sagt die Lindauerin. Es erhöht den Reiz und natürlich auch die Wertigkeit der Erfolge. Wiedenroth siegte aber zuletzt beim Weltcup in Bergamo und nun in Albstadt und deshalb „kann ich positiv in die WM reingehen“.