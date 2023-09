Vor der Landtagswahl müssen sich die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten des Wahlkreises Lindau/Sonthofen den Fragen von Schwäbische.de stellen. Heute geht es um die Frage: Wie wollen Sie die ärztliche Versorgung auf dem Land allgemein verbessern?

Uwe Schweizer, AfD

Uwe Schweizer ist Spitzenkandidat der AfD für den Wahlkreis Lindau/Sonthofen. (Foto: Julia Baumann )

Das ist eine bayernweite Sorge. Hohe Investitionen und niedrige Erlöse für niedergelassene Hausärzte und bürokratische Hürden und Auflagen, die einfach zu hoch sind.

Alternativen zur Landarztpraxis sind medizinische Versorgungszentren (MVZ) oder kommunale Gesundheitszentren nach dem Vorbild Skandinaviens. Bei diesem Modell schließen sich unterversorgte Gemeinden zusammen und gründen einen Praxisverbund in Form einer Genossenschaft.

Eric Beißwenger, CSU

Eric Beißwenger (CSU) (Foto: LZ )

Eine möglichst flächendeckende, wohnortnahe und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung der Menschen ist uns ein zentrales gesundheitspolitisches Anliegen.

So unterstützen wir die Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im ländlichen Raum mit der Landarztprämie. Die Niederlassungsförderung umfasst auch Medizinische Versorgungszentren.

Mit der Landarztquote bieten wir jungen Menschen ohne Einserabitur, aber mit der persönlichen besonderen Eignung zur hausärztlichen Tätigkeit die Möglichkeit eines Medizinstudiums.

Gesundheitsregionen plus helfen durch regionale Netzwerke auf kommunaler Ebene, die medizinische Versorgung, die Prävention und die pflegerische Versorgung zu verbessern.

Wir setzen uns dafür ein, den Beruf der Medizinischen und Zahnmedizinischen Fachangestellten zu reformieren und aufzuwerten. Dazu sollen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten ausgebaut, das betriebliche Gesundheitsmanagement erweitert und attraktive Teilzeit- und Arbeitszeitmodelle geschaffen werden. Es ist unsere Aufgabe, für eine bestmögliche gesundheitliche Versorgung der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen.

Thomas Gehring, die Grünen

Thomas Gehring, seit 2008 im bayerischen Landtag, ist erneut Direktkandidat der Grünen im Stimmkreis Lindau/Sonthofen. (Foto: Evi Eck-Gedler )

Wir brauchen eine gute Verzahnung von Arztpraxen, Kliniken und Heilberufen. Dafür wollen wir die Bedarfsplanung reformieren. In Gebieten mit drohender Unterversorgung wollen wir die Niederlassung von Vertragsärztinnen und -ärzten vereinfachen. In strukturschwachen Regionen wollen wir finanzielle Landarztzuschläge, beziehungsweise einen Honorarzuschlag auf Grundleistungen zur Sicherstellung und Verbesserung der Versorgung einführen. Um die Versorgung von Kindern sowie älteren und multimorbiden Patientinnen und Patienten mit größeren oder zeitintensiveren Behandlungsbedarf zu sichern, setzen wir uns für eine verbesserte Pauschalvergütung für diese Patientinnen und Patienten in der hausärztlichen Versorgung und in der Pädiatrie ein.

Markus Kubatschka, SPD

Markus Kubatschka (SPD). (Foto: LZ )

Hier müssen entsprechende Anreize aufgebaut werden. In einigen Bereichen gibt es mittlerweile Mangel, dem gezielt entgegengewirkt werden muss.

Anfangen muss man beim Studium. Dieses ist sehr zeit- und kostenintensiv. Wer sich verpflichtet, für mindestens ein Jahrzehnt im ländlichen Raum zu praktizieren, sollte Erleichterungen sowohl beim Zugang zum Studium, also eine niedrigere Note zum Studieneinstieg (Numerus Clausus) benötigen, als auch durch ein Stipendium vom Staat finanzielle Erleichterungen zugestanden bekommen. Wer neben dem Studium nicht jobben muss, ist auch schneller fertig. Außerdem müssen die Studienplätze aufgestockt werden, dass wieder mehr Mediziner ausgebildet werden.

Das Eröffnen oder die Übernahme einer Praxis ist meist sehr teuer. Dieses muss durch sehr günstige Darlehen für den ländlichen Raum gefördert werden. Hier ist das bayrische Wirtschaftsministerium und das Gesundheitsministerium in der Pflicht.

Aber auch die Kommunen können ihren Beitrag leisten, in dem sie medizinische Versorgungszentren in verschiedenen Orten errichten, wodurch günstige Praxisräume angemietet werden können.

Dominik Spitzer, FDP

Dominik Spitzer ist Spitzenkandidat der FDP bei der Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober. (Foto: Ronja Straub )

Ärztinnen und Ärzte brauchen wieder bessere Arbeits- und Rahmenbedingungen im Freistaat. Als praktizierender Hausarzt kann ich das aus eigener Erfahrung nur unterstreichen. Dazu zählt neben den bestehenden Förderprogrammen eine entbudgetierte und sachgerechte Vergütung, ein massiver Bürokratieabbau sowie eine bessere und reibungslosere Digitalisierung.

Nicht über die Ärzteschaft, sondern mit der Ärzteschaft müssen Veränderungen vorgenommen werden. Immer weniger junge Medizinerinnen und Mediziner wollen sich heutzutage der Verantwortung sowie den Arbeitszeiten einer Selbstständigkeit stellen. Dennoch ist das Interesse am Arztberuf ungebrochen. Jährlich werden tausende motivierte Interessenten von den Universitäten abgelehnt, weil wir zu wenig Studienplätze in Bayern anbieten. Dies würde ich gerne ändern und den NC gleich mit abschaffen.

Außerdem schlage ich vor, deutsche Medizinstudierende im Ausland finanziell zu fördern, wenn Sie sich in der ärztlichen Versorgung im Freistaat engagieren möchten. Schließlich ist es wichtig, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Betroffenen zu verbessern. Ausreichend Kita- und Hort-Plätze sind ein elementares Instrument, um wieder mehr Ärztinnen und Ärzte in der ländlichen Region anzusiedeln und ihrer wichtigen Arbeit nachkommen zu lassen.

Ulrike Müller, Freie Wähler

Ulrike Müller ist Spitzenkandidat der Freien Wähler bei der Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober. (Foto: Ronja Straub )

Numerus Clausus grundlegend reformieren, Erhöhung des Landarztstipendiums, Ausbau der Medizinstudienplätze.