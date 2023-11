Es ist ein „zartes Pflänzchen“, das Zukunft Insel, IHK, Handelsverband Bayern und Stadt an diesem Nachmittag präsentieren: Gemeinsam haben sie eine Aktion geplant, die Einheimische wieder regelmäßig auf die Insel locken soll. Dahinter steckt aber mehr.

Das neue Projekt heißt „After-Work-Shopping“ und lässt sich schnell zusammenfassen: Jeden ersten Donnerstag im Monat verlängern die Geschäfte auf der Insel ihre Öffnungszeiten bis 20 Uhr und geben damit Berufstätigen Gelegenheit zum Feierabendbummel. Einzelhändler, die möchten, können an diesem Abend besondere Schnäppchen oder zum Beispiel ein Glas Sekt anbieten.

Danach gibt es bis 23 Uhr eine Party, die jeden Monat in einem anderen Gastronomiebetrieb stattfindet. Den Anfang macht im Dezember die Eilguthalle.

Wer einkauft, will heute was erleben

Und genau das sei das Besondere, erläutert Oberbürgermeisterin Claudia Alfons bei einem Pressegespräch am Dienstagnachmittag: die Verknüpfung von Einkaufen und geselligem Beisammensein. „Unser Abendmarkt hat auch schon Partycharakter“, sagt sie.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Yassine Douar, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Zukunft Insel im Interview Yassine Douar, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Zukunft Insel im Interview

Das After-Work-Shopping sei nun das Pendant in den Wintermonaten, wobei geplant ist, die Aktion auch auf Frühjahr und Sommer auszuweiten. In der Vergangenheit sei immer wieder der Wunsch laut geworden, dass es auf der Insel wieder mehr Angebote für Lindauerinnen und Lindauer gebe.

Zum Einkaufserlebnis gehöre heutzutage ein gewisser Unterhaltungsfaktor, weiß auch Markus Anselment, Regionalgeschäftsführer der IHK. „Früher gingen die Leute in die Innenstadt zum Einkaufen, heute wollen sie etwas erleben.“

Das Abend-Shopping soll aber mehr sein: Es soll auch Einigkeit demonstrieren. „Wir machen das gemeinsam mit der Stadt“, betont Anselment mehrfach.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Claudia Alfons, Oberbürgermeisterin der Stadt Lindau im Interview Claudia Alfons, Oberbürgermeisterin der Stadt Lindau im Interview

Denn das Verhältnis zwischen den Betrieben auf der Insel und Politik und Verwaltung ist in der Vergangenheit nicht immer einfach gewesen. Das haben zuletzt die Diskussionen um eine Erhöhung der Sondernutzungsgebühren gezeigt, aber auch Klagen von Händlern, die von der Stadt mehr Unterstützung fordern.

Die Interessengemeinschaft Zukunft Insel sieht sich als Vertreter der Händler und Gastronomen auf der Insel. Deren Vorsitzender Yassine Douar spricht an diesem Nachmittag von „gewissen Vorbehalten“ und „Gräben“, die es zu überwinden gilt. Gleichzeitig lobt er die konstruktive Vorbereitung der neuen Aktion.

Stellen ihr neues Projekt der Öffentlichkeit vor (von links): Lena Ellensohn, Lindauer Ortsvorsitzende des Handelsverbands Bayern, IHK-Regionalgeschäftsführer Markus Anselment, Oberbürgermeisterin Claudia Alfons und Yassine Douar, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Zukunft Insel. (Foto: Julia Baumann )

Fast alle Geschäfte sollen am ersten Abend geöffnet sein

Die Händler selbst stünden „in breiter Masse“ hinter dem After-Work-Shopping. Zwar sei die erste Frage gewesen: „Was müssen wir liefern?“, erzählt Douar. „Wir haben gesagt: eigentlich nur zwei Stunden mehr Personal. Dann waren die meisten dabei.“ Für die Kundinnen und Kunden bedeute das, dass am ersten Shopping-Abend etwa 80 Prozent der Inselgeschäfte geöffnet sein werden.

++ "Wer ankündigt, muss aber auch liefern. Die Erwartungen haben die Organisatoren selbst hoch gesteckt und neugierig auf die Aktionen gemacht, die noch folgen sollen." Lesen Sie HIER den Kommentar zum Thema ++

Ziel der Aktion sei es, die Lindauer, aber auch Nachbarn aus den umliegenden Gemeinden oder Vorarlberg wieder „ins Städtle“ zu bringen. „Im Sommer meiden viele Einheimischen die Insel“, sagt Anselment. „Wir wollen zeigen: Handel und Gastronomie sind auch im Winter für sie da.“

In den vergangenen Monaten haben aber auch einige Händler die Insel verlassen. Für manche von ihnen lohnt sich das Geschäft dort schlicht nicht mehr, wie sie erzählen.

Wird ein Abend mit längeren Öffnungszeiten für die verbliebenen Händler einen Unterschied machen? Yassine Douar ist „guter Dinge“. Denn: Das After-Work-Shopping soll nur ein Anfang sein, das „erste kleine Pflänzchen“ der Kooperation. Geplant seien noch viele weitere Aktionen. Welche das sind, das verrät an diesem Nachmittag aber keiner.

Die Insel biete dafür jedenfalls „sehr viel Potenzial“, findet Lena Ellensohn, Lindauer Ortsvorsitzende des Handelsverbands Bayern. „Darum gilt es, die Insel in den Fokus zu bringen.“ Dabei sei aber nicht ausgeschlossen, dass sich Festlandstadtteile in Zukunft an der ein oder anderen Aktion beteiligen.

Sie freue sich, dass sich die Einzelhändler auf den Weg machen, sagt Oberbürgermeisterin Claudia Alfons. „Vorher gab es gar nichts. Es ist wahnsinnig schwierig, die Händler zusammenzubringen.“

Nun hoffe sie zum einen, dass die Lindauerinnen und Lindauer das neue Angebot annehmen werden. „Gleichzeitig hoffe ich auch, dass unser Einzelhandel und unsere Gastronomie hier auch Ausdauer zeigen und das keine Eintagsfliege wird.“

Das erste „After-Work-Shopping“ ist am Donnerstag, 7. Dezember, auf der Lindauer Insel. An diesem Tag bleiben die meisten Geschäfte bis 20 Uhr geöffnet. Von 20 bis 23 Uhr legt in der Eilguthalle ein DJ auf. Der zweite Termin ist für den 4. Januar geplant.