Vor der Landtagswahl müssen sich die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten des Wahlkreises Lindau/Sonthofen den Fragen von Schwäbische.de stellen. Heute geht es um die Frage: Wie wollen Sie den ÖPNV im Landkreis Lindau verbessern?

Thomas Gehring, die Grünen

Thomas Gehring (Grüne). (Foto: Evi Eck-Gedler )

Eine Grundlage ist die Verbesserung der Bahn. Die Verkehre aus Bayern, Baden-Württemberg, Vorarlberg und der Schweiz müssen besser vernetzt werden. Die Anschlüsse zwischen den Bahnhöfen Reutin und Insel müssen besser koordiniert werden, mit entsprechenden Nachbesserungen bei den Gleiskapazitäten und Bahnsteigen, bzw. Aufzügen.

Eine mögliche Verkürzung der Gleise auf der Insel macht keinen Sinn und verbaut mögliche Entwicklungschancen. Die Zielkonzeption der Bodanrail, die eine Beseitigung der Eingleisigkeit auf den verschiedenen Zulaufstrecken nach Lindau vorsieht, muss auf bayerischer Ebene beschlossen werden. Die versprochenen zusätzlichen Bahnhaltepunkte Aeschach, Oberreitnau, Schlachters, Weißensberg und Hergensweiler müssen schnell eingerichtet werden.

Zum Thema Bus: mit dem neuen Regionalbuskonzept im Landkreis, das jetzt umgesetzt werden soll, und dem Stadtbus in Lindau sind wir auf einem guten Weg. Angesichts steigender Kosten und um Qualität zu sichern, muss der ÖPNV bei uns, wie insgesamt auf dem Land, vom Freistaat endlich dauerhaft und ausreichend finanziell unterstützt werden.

Dafür brauchen wir ein neues ÖPNV-Gesetz. Und wir brauchen neben dem 49-Euro-Ticket ein gutes Angebot für die jungen Menschen. Deshalb fordern wir ein kostenloses Deutschlandticket für alle Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Schulwegkostenfreiheit.

Markus Kubatschka, SPD

Markus Kubatschka (SPD). (Foto: LZ )

Ich möchte ein öffentliches Verkehrssystem, bei dem das Auto stehen gelassen werden kann. Das Rückgrat des ÖPNV ist die Bahn. Wir brauchen die Elektrifizierung der Bahnstrecke Hergatz- Immenstadt, wie eigentlich sämtlicher Bahnstrecken. Wir brauchen auch mehr Bahnhalte und sollten ein gutes S- Bahnsystem im Landkreis und rund um den Bodensee verwirklichen.

Es sollte sogar über die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken oder neue Trassen nachgedacht werden. Es muss mehr Geld in die Sanierung der Bahn gesteckt werden, damit die schneller und pünktlicher wird. Auch autonome Verkehrssysteme (z.B. Seilbahnen, Stadtbahnen, etc.) sollten in Erwägung gezogen werden.

Die Buslinien sollten gut getaktet und mit der Bahn abgestimmt sein, so dass man keine langen Anschlusszeiten hat. Im Außenbereich sollten für die letzten Meter On-Demand-Systeme (dt.: Systeme auf Nachfrage) geschaffen werden. Die Radinfrastruktur und die Mitnahemöglichkeiten im ÖPNV müssen verbessert werden.

Dominik Spitzer, FDP

Dominik Spitzer (FDP). (Foto: Ronja Straub )

Dass Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern zur Verbesserung des Nahverkehrskonzepts mit eingebunden werden, ist ein erster guter Schritt, um einen besseren Einblick in den Bedarf der Menschen vor Ort zu gewinnen.

Auch darf nicht vergessen werden, dass derzeit vieles am Fachkräftemangel scheitert. Wenn schlicht keine Busfahrer da sind, können auch nicht mehr Busse fahren. Mittelfristig müssen wir deshalb hier auch auf neue Technologien setzen. Ich könnte mir für den Landkreis durchaus eine Modellregion für autonomes Fahren vorstellen ‐ für bestimmte, dafür geeignete Strecken. Mit Continental oder ZF Friedrichshafen gibt es dahingehend innovative Unternehmen in der Region, deren Expertise wichtig ist und mit denen der enge Austausch gesucht werden sollte.

Die Bahn ist ebenso ein wichtiger Bestandteil der Mobilität auf dem Land, weshalb ich mich für die Reaktivierung der fünf Bahnhalte in Hergensweiler, Lindau-Aeschach, Lindau-Oberreitnau, Schlachters sowie Weißensberg einsetze. Die Staatsregierung muss Ihren Ankündigungen von 2015 Taten folgen lassen, damit diese wichtige Verkehrsader wiederbelebt wird. Dass die Umsetzung des Projekts ‐ wie kürzlich angekündigt ‐ wohl bis zum Jahr 2029 auf sich warten lassen muss, ist nicht hinzunehmen. Die Staatsregierung muss die Planungsverfahren zügig vorantreiben.

Uwe Schweizer, AfD

Uwe Schweizer (AfD). (Foto: Julia Baumann )

Kommune, Landkreis und Transportunternehmer sind aufzufordern, unter Akzeptanz Kompromisse einzugehen, und gemeinsam Lösungen zu finden. Vielleicht hilft dazu ein Blick über die Landesgrenze, zum Beispiel nach Vorarlberg (Bregenzerwald und Dornbirn).

Ulrike Müller, Freie Wähler

Ulrike Müller (Freie Wähler). (Foto: Ronja Straub )

Ein ÖPNV-Tarif für ganz Bayern, also auch für den gesamten Landkreis Lindau. ÖPNV flächendeckend barrierefrei umsetzen. Kostenfreie Schülerbeförderung ab dem ersten Kilometer. Dauerhaft Stark vergünstigte ÖPNV-Tickets für Auszubildende.

Eric Beißwenger, CSU

Eric Beißwenger (CSU) (Foto: LZ )

Was wir brauchen, ist ein attraktives Angebot, dazu gehören eine gute Taktung, eine leistungsfähige Infrastruktur und ein angemessener Tarif mit möglichst einfachem Vertrieb. Wir werden den öffentlichen Nahverkehr und den Schienenpersonennahverkehr auch weiterhin finanziell stärken und noch klimafreundlicher ausgestalten.

Dafür fördern wir zum Beispiel die sogenannte Klimabusse (Elektrobusse und Busse mit Wasserstoffantrieb). Gleichzeitig sorgen wir für eine ausreichende Ladeinfrastruktur. Trotzdem sind die Menschen gerade in ländlichen Räumen wie im Landkreis Lindau auch in Zukunft auf individuelle Mobilität angewiesen. Da unterstützen Angebote auf Abruf wie zum Beispiel die Mitfahrplattform Pendla oder Rufbusse die nachhaltige Mobilitätswende.