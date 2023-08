Am neuen Geh– und Radweg zum Bahnhof Reutin steht jetzt eine Zählstation. Sie misst, wie viele Radfahrer am Tag dort vorbeifahren. Dabei hilft künstliche Intelligenz.

Bürgermeisterin Katrin Dorfmüller hat die Station laut Pressemitteilung der Stadt Lindau bereits getestet und ist begeistert: „Das Zählgerät ist eine tolle Sache. Es ist spannend zu sehen, wie viele Radlerinnen und Radler hier täglich vorbeifahren.“ Allein in den ersten fünf Stunden zeige das Display mehr als 420 Radelnde an.

Die Garten– und Tiefbaubetriebe (GTL) haben das Dauerzählgerät direkt neben dem Weg installiert. Entwickelt habe die Station die Firma Neo Sense, ein Unternehmen aus Lindau.

Mittels 3D–Lasersensor mit KI–basierter Objekterkennung messe das Gerät berührungslos und unsichtbar die Konturen von Radfahrern und Fußgängern, heißt es in der Mitteilung. (KI steht für künstliche Intelligenz.)

Bilddaten werden aufgezeichnet

Das Zählgerät erkenne mehrere Verkehrsteilnehmende gleichzeitig — und ermittelte die Bewegungsrichtung. „Im Unterschied zu videobasierten Systemen werden dabei keine identifizierbaren Bilddaten aufgezeichnet.“

Finanziert wurde die Station durch eine Prämie, die Lindau vom bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr für die Auszeichnung als „Fahrradfreundliche Kommune“ im Januar 2021 erhalten habe sowie durch eine Kooperation mit der Sparkasse Schwaben–Bodensee und dem Gerätehersteller.

Vergangene Woche hat die Stadt Lindau den neuen Rad– und Fußweg zwischen der Bleichekreuzung am ehemaligen Bahnübergang Bregenzer Straße und dem Bahnhof Reutin nach mehreren Monaten Bauarbeiten eingeweiht.

Getrennt durch "taktilen Leitstreifen"

„Er ist 300 Meter lang, fünf Meter breit und bietet eine attraktive Verbindung vom Bahnhof Reutin zur Lindauer Insel und Richtung Aeschach“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Die neue Route ermögliche es vor allem Lindauer Ein–und Auspendlern, den Bahnhof Reutin „schnell und sicher zu erreichen.“

Die Stadt Lindau wird als Fahrradstadt immer beliebter. Jaime Valdés Valverde, Mobilitätsmanagerin der Stadt Lindau

Der neue Weg sei für Radfahrer und Fußgänger gleichermaßen gedacht. Markiert wird die Trennung durch einen sogenannten „taktilen Leitstreifen“, der jeweils in Gehrichtung rechts zwischen Geh– und Radweg als Rillenplatte gebaut wurde, heißt es.

Der Weg wurde in den meisten Bereichen mit einer wasser– und grasdurchlässigen Betonpflasterbauweise gebaut, damit der Wurzelbereich der vorhandenen Bäume geschützt werde und diese Regenwasser aufnehmen könne.

Immer mehr Lindauer nutzen das Rad

„Die Stadt Lindau wird als Fahrradstadt immer beliebter“, sagt Jaime Valdés Valverde, Mobilitätsmanager der Stadt Lindau. Vor allem Einheimische würden das Fahrrad für Erledigungen innerhalb der Stadt nutzen. „Der Radverkehrsanteil ist mit 27 Prozentpunkten bereits hoch und die Anzahl der Radfahrenden steigt jährlich weiter an. Deshalb ist der neue Geh– und Radweg als zentrale Verbindung auch so wichtig.“

Die Unterführung am ehemaligen Bahnübergang Bregenzer Straße wurde bereits im Mai 2020 in Betrieb genommen. Zeitgleich hat die Stadt Lindau die Bleichekreuzung vor allem für Fußgänger und Radfahrer aufgewertet. In Dezember 2020 wurde dann der Fernbahnhof in Betrieb genommen.

Um den Geh– und Radweg bauen zu können, habe die Stadt Lindau einen Mietvertrag mit der DB Immobilien abgeschlossen. Für den neuen Geh– und Radweg habe die Stadt Zuschüsse vom Freistaat Bayern erhalten, heißt es weiter.

Weiterer Baustein zum Nahmobilitätskonzept

Die Stadt Lindau wolle Wege für Radfahrer und Fußgänger noch attraktiver und sicherer machen. „Das dafür entwickelte Nahmobilitätskonzept enthält Maßnahmen zur Verbesserung der Orientierung, zur Steigerung der Verkehrsqualität, zur Schaffung von Barrierefreiheit sowie für mehr Verkehrssicherheit.“

Um die Nahmobilität weiter zu fördern, investiere die Stadt regelmäßig. Bei dem neu eingeweihten Weg handele es sich um eine Route der Kategorie 1 des neuen Radwegenetzes.

„Dieses wurde gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen des Nahmobilitätskonzeptes konkretisiert und weiterentwickelt.“ Durch neue Streckenführungen sowie Lückenschlüsse sollten die Stadtteile noch schneller und leichter mit dem Rad erreichbar sein.