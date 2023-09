Bildung, Bildung und nochmals Bildung: Das Thema Bildung hat viele Facetten und lässt sich aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchten. Dementsprechend förderte eine Podiumsdiskussion beim ersten Mittelstandsfestival der beiden Verbände Liberaler Mittelstand (LIM) Bayern und Baden–Württemberg in Lindau viele Aspekte in Bezug auf schulische und berufliche Bildung zutage. Nicht immer gab es Antworten, manches blieb als Impuls oder offene Frage stehen.

Bei der Podiumsdiskussion sollte es um die Chancen einer beruflichen Ausbildung gehen sowie um die Frage, wie der Mittelstand im Verbund mit Schulen noch besser für Karrieremöglichkeiten in den Betrieben werben kann. Denn: „Die Betriebe haben einen Fachkräftemangel, und das beginnt schon bei den Auszubildenden“, erklärte die Moderatorin und stellvertretende LIM–Landesvorsitzende Bayern und Baden–Württemberg, Nicole Rauscher aus Sigmarszell.

Bildungserfolg hängt stark von sozialer Herkunft ab

In einer übersichtlichen Runde von 14 Zuhörerinnen und Zuhörern diskutierten Dr. Jens Brandenburg (FDP, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbildungsministerium), Ralf Neugschwender (Geschäftsführer des Bayerischen Realschullehrerverbands) und Professor Axel Olaf Kern (Gesundheitsökonom und Studiendekan Management im Sozial– und Gesundheitswesen an der Hochschule Ravensburg–Weingarten) über diese Thematik.

Brandenburg gab zunächst einen Überblick darüber, was zum Thema Bildung derzeit in Berlin erarbeitet wird.

Wir haben eine starke Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft. Das müssen wir ändern“, erklärte er.

Diesbezüglich verspricht er sich viel vom Startchancen–Programm, mit dem die Ampelkoalition bundesweit 4000 Schulen mit den größten sozialen Benachteiligungen fördern will.

Welche Bildungskompetenzen braucht es heute?

Zudem werde vor dem Hintergrund sinkender Azubi–Zahlen laut Brandenburg „ein großes Paket“ angeschoben, um berufliche Bildung attraktiver zu machen. Hierbei gehe es unter anderem um verstärkte Berufsorientierung auch an Gymnasien, um berufliche Begabtenförderung, Aufstiegs–BAföG, Internationalisierung und Stärkung von Ausbildern. Das dritte große Thema formulierte der Staatssekretär angesichts zunehmender Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz und Chatbots als Frage: „Was sind die Bildungskompetenzen, die wir heute brauchen?“

Die Vorteile einer Berufsausbildung hervorheben

In dieser Situation stellt sich auch die Frage, wie dem Lehrermangel begegnet werden kann. Ralf Neugschwender berichtete hierzu, dass sein Verband eine eigene Lehrergewinnungskampagne gestartet habe. Darüber hinaus beschäftigt ihn die Frage: „Wie kriege ich junge Menschen dazu, nicht in die akademische Richtung zu gehen, sondern in die berufliche Bildung?“ Eine Möglichkeit sah er darin, die positiven Aspekte einer Berufsausbildung hervorzuheben — angefangen von der Wohnortnähe des Ausbildungsplatzes bis zum Meisterbonus. Neugschwenders Rat zur Wahl der Ausbildungsrichtung: „Die Welt wird nicht nach der vierten Klasse entschieden. Lasst Eure Kinder nach Fähigkeiten und Talenten entscheiden.“

Kritische Gedanken zur Digitalisierung

„Das Ergebnis muss nicht sein, stets in der akademischen Bildung zu enden“, sagte Professor Kern. Schon zu Schulzeiten werde vernachlässigt, die Attraktivität der beruflichen Bildung deutlich zu machen. „Am Ende landen oft nicht diejenigen im Studium, die sich dafür eignen, sondern auch viele andere“, erklärte er. Konkret schlug er vor, dass der Mittelstand mit Hilfe einer Stiftung leistungsorientierte Stipendienprogramme in die Schulen trägt und damit eine Begabtenförderung auch für gute Haupt– bzw. Mittelschüler ermöglicht. Zudem wandte sich Kern gegen eine „Scheinakademisierung“ und äußerte sich kritisch über die Digitalisierung: „Früher haben wir programmiert, heute wischt man über Oberflächen. Man drückt auf einen Knopf und bekommt ein Ergebnis. Ob das sein kann, weiß kein Mensch.“

Zuhörer beschreiben „schwächelndes Bildungssystem“

In der folgenden Diskussion brachten die Zuhörerinnen und Zuhörer viele verschiedene Aspekte und auch gegensätzliche Ansichten zur Sprache. Zusammengefasst ging es um die Frage, was schulische Bildung leisten kann und wo sie an ihre Grenzen kommt. Da wurde ein „schwächelndes Bildungssystem“ beschrieben und ein sinkendes Bildungsniveau von Schülerinnen und Schülern beklagt. In persönlichen Erfahrungsberichten ging es um Jugendliche, die nicht ausbildungsfähig sind und die Schule verlassen, ohne je eine Chance auf einen Ausbildungsplatz zu haben.

Mehrfach tauchte zudem die Frage auf, welchen Stellenwert die Digitalisierung in der Schule einnehmen soll. Während die einen den Fokus ganz eindeutig auf die Vermittlung von Basiskompetenzen legen würden, wandten sich andere gegen „Schule als digitalfreies Museum“. In weiteren Wortmeldungen ging es darum, dass Bildung bereits im Kindergarten beginnen müsse. Andere wiederum betonten die Bedeutung von Demokratie– und Gesellschaftsbildung an der Schule und beschrieben auch Existenzängste von Jugendlichen.

Bedenken, „was wir dieser jungen Generation angetan haben“

„Wir sollten positiv über unsere kommende Generation reden“, appellierte Ralf Neugschwendner gegen Ende der Diskussion. Auch Jens Brandenburg brach eine Lanze für die Jugendlichen, die massiv unter der Pandemie gelitten hätten. „Es ist nicht zu unterschätzen, was wir als Gesellschaft dieser jungen Generation angetan haben“, sagte er im Hinblick auf Lockdown und die Folgen. Zudem verwies er darauf, dass viele junge Menschen mit Herausforderungen zu tun haben, die es früher nicht gab, beispielsweise die permanente Reiz– und Informationsüberflutung bis hin zu Fake News. Den Unternehmen riet der Staatssekretär, bei der Gewinnung von Auszubildenden kreativ zu sein, sich neue Formate zu überlegen und sich dabei auch zusammenzuschließen, etwa zu einer „langen Nacht der Ausbildung“ oder zu Social–Media–Aktionen.