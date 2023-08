Menschen mit Behinderung haben es oft schwer, eine Wohnung zu finden. Das Rainhaus zeigt, wie gut inklusives Wohnen funktioniert. Unterschiedlichste Menschen leben unter einem Dach zusammen. Wie sie sich unterstützen und voneinander profitieren, zeigen zwei Bewohner und eine Bewohnerin.

Wenn Michael Hasselfeldt–Gomez zum „Café Micky“ einlädt, kommen alle. Margot, Armin und die anderen treffen sich in seiner gemütlich eingerichteten Wohnung im ersten Stock. Dann gibt es Kaffee und Kuchen. „Was auch sonst“, sagt er und lacht. Und wenn es Wochenende wird, dann kocht die Hausgemeinschaft zusammen. „Entweder kocht die Nachbarin oder ich oder jemand anderes“, sagt der 49–jährige Michael Hasselfeldt–Gomez. Dann gebe es mal Lasagne, mal Spaghetti. „Auf was wir eben Lust haben.“

Seit mittlerweile fünf Jahren leben Margot Eder (Mitte) und viele anderen Bewohner nun schon im Rainhaus. Werner Berschneider (rechts) hat das Projekt damals angestoßen. Die Lebenshilfe ist mittlerweile Träger und Eigentümer. Für Monika Illerhaus ist das Projekt mehr als gelungen. (Foto: rst )

Das Rainhaus ist Inklusion pur. Seit 2018 leben mehr als 20 Erwachsene und Kinder im Alter von sieben bis 71 Jahren in dem Haus in Aeschach. Unter ihnen sind Menschen mit und ohne Behinderung genauso wie Menschen mit psychischen Erkrankungen. In den 17 Wohnungen hat jeder sein eigenes Reich. Der große Gemeinschaftsraum im Dachstuhl bietet aber Platz für gemeinsame Geburtstagsfeiern oder Filmabende. Auch der Garten ist ein Treffpunkt.

Froh über den neuen Nachbarn

„Gott sei Dank habe ich hier die Chance bekommen“, sagt Michael Hasselfeldt-Gomez. Er ist seit 2010 Frührentner, arbeitet in der Werkstatt der Lebenshilfe. Der 49-Jährige leidet unter einer psychischen Erkrankung, kann seinen Alltag eigenständig meistern.

Klicken Sie sich durch das 360-Grad-Bild:

Froh ist er auch über seinen neuen Nachbar. Mit Armin Boughefellah versteht er sich. Der 25–Jährige ist erst im April ins Rainhaus eingezogen — Und damit in seine erste eigene Wohnung. „Ich bin super dankbar für alles.“

Davor lebte er in einem Wohnheim der Lebenshilfe. Der junge Mann hat eine geistige Beeinträchtigung, ganz selbstständig ist er noch nicht. Deshalb kommt ein Betreuer oder eine Betreuerin für ein paar Stunden, hilft ihm beim Kochen oder Putzen. „Mit der Zeit wird das vielleicht auch weniger“, hofft er.

Seine Wohnung hat der 25–Jährige schon fast fertig eingerichtet. Nur eine Waschmaschine fehlt noch. Aber im Rainhaus ist das kein Problem. Nachbar Michael übernimmt natürlich. „Das ist doch klar.“

Menschen mit Behinderung finden nur schwer eine Wohnung

Das Zusammenleben mit unterschiedlichsten Menschen sorgt für mehr Toleranz, sagt Monika Illerhaus, die bei der Lebenshilfe der Kreisvereinigung Lindau für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Sie weiß auch: Menschen mit Behinderung haben es auf dem Wohnungsmarkt schwer. „Oft haben andere Vorbehalte und Ängste.“ Deshalb sei dieser Wohnraum umso wertvoller.

Monika Illerhaus von der Lebenshilfe ist froh, dass das sich im Rainhaus alle so gut verstehen. (Foto: rst )

Von dem Wohnkonzept profitiert auch die 71–jährige Margot Eder. Weil sie kein Auto hat, fährt sie mit ihren Nachbarn zum Einkaufen. „So muss ich meine Sachen nicht nach Hause schleppen.“ Ein andere Mitbewohner kennt sich gut mit Technik aus und repariert, was kaputt geht. Sie findet: „Es ist mehr Wohngemeinschaft als anderswo.“

Rainhaus war einsturzgefährdet

Bevor wieder Leben in das denkmalgeschützte Gebäude eingezogen ist, stand das Rainhaus acht Jahre lang leer. Es war einsturzgefährdet, erzählt Werner Berschneider.

Der Lindauer lebte damals mit seiner mittlerweile verstorbenen Frau gegenüber. Das mehr als 400 Jahre alte Haus steht unter Denkmalschutz und hatte in der Vergangenheit schon viele Funktionen: Es war Quarantänehaus, Schule und Militärlazarett (siehe Kasten).

Weil Werner Berschneider und seine Frau nicht länger mit ansehen konnten, wie das Haus verkommt, fassten sie einen Entschluss: Aus eigener Tasche investierten sie eine halbe Millionen Euro in die Sanierung und gründeten einen Verein zum Erhalt des Hauses.

Lebenshilfe ist Eigentümer und Träger

So kam das Projekt ins Laufen. 2014 übernahm dann die Lindauer Lebenshilfte die Gebäude von der Stadt Lindau. Ein Jahr später waren die Planungen für das inklusive Wohnprojekt fertig. Fachplaner wurden beauftragt, 2016 begannen die Bauarbeiten.

„So ein altes Haus zu kaufen war ein Risiko“, sagt Monika Illerhaus von der Lebenshilfe. Aber bei der Sanierung habe es wenige Überraschungen gegeben. Vor allem der Untergrund des Hauses musste stabilisiert und neu gemacht werden. Insgesamt kostete die Restaurierung drei Millionen Euro. Ein großer Teil wurde über Förderungen finanziert. 2018 war alles fertig.

Das Rainhaus steht unter Denkmalschutz und wurde 1586 gebaut. Es war schon Quarantänehaus, Schule und Militärlazarett. Heute ist es ein inklusives Zuhause. Margot Eder lebt gerne hier und erfreut sich am vielen Grün. (Foto: rst )

Die Rentnerin Margot Eder ist Bewohnerin der ersten Stunde. Sie war damals eine von vielen Bewerberinnen und Bewerbern. Bei der Besichtigung war die 71–Jährige sofort begeistert. Sie hat ein Faible für alte Häuser. „Weil ich auch in einem groß geworden bin.“ Aufgewachsen sei sie über der Hirsch Apotheke auf der Insel. „Ich habe nie Lotto gespielt, aber das war wie ein Sechser im Lotto.“

Mieten bewusst niedrig gehalten

Ihre alte Wohnung war nicht barrierefrei. Jetzt kommt die Rentnerin über den Aufzug in ihre Wohnung im ersten Obergeschoss. Die ist 50 Quadratmeter groß, für die Miete zahlt sie 580 Euro warm. Mit im Paket sind Winterdienst und Hausmeister.

Die Mieten im Rainhaus sind bewusst günstig gehalten. Niemand zahlt mehr als 600 Euro im Monat. Teuren Wohnraum gebe es in Lindau schon genug, sagt Werner Berschneider. „Wir wollten Wohnungen mit vernünftigen Mieten schaffen.“ Man wolle es auch Menschen ermöglichen in „so einem schönen Haus wohnen zu dürfen“ , die sich keinen teuren Wohnraum leisten können, ergänzt Illerhaus.

Hat damals das Projekt ins Rollen gebracht: Der Lindauer Werner Berschneider. (Foto: rst )

Einziehen ins Rainhaus dürfen Menschen mit Behinderung und Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein — also Mieter, die in einer geförderten Wohnung leben dürfen. „Außerdem muss die Bereitschaft da zu sein, bei Kleinigkeiten mitzuhelfen und zu unterstützen.“

Zu hören, dass andere Menschen ihr neues Leben als „Lottogewinn“ bezeichnen, macht Werner Berschneider glücklich. Mit dem Rainhaus–Projekt wurde nicht nur ein altes Haus gerettet, sondern auch bewiesen, dass Inklusion möglich ist, sagt er. Armin, Michael, Margott und die anderen würden sicherlich ohne Zögern zustimmen.

Eine Zeittafel - Das ist die Geschichte des Rainhauses

1586 hat Hans Furttenbach das Rainhaus als Quarantänestation für Epidemiezeiten gebaut. Gegen Bezahlung wurden Familien einquartiert, in denen ansteckende Krankheitsfälle aufgetreten waren, und zwar 40 Tage lang, bis sie als nicht mehr ansteckend, als „rein“ galten. Daher war sein ursprünglicher Name „Reinhaus“. Es war auch Isolierhaus für Kranke mit ansteckenden Krankheiten oder ekelerregenden Ausschlägen.

1628: Während der Pestepidemie wurde das Rainhaus als „Pfleghaus“ bezeichnet.

Während der Napoleonischen Kriege (1792 – 1815) diente das Rainhaus als Militärlazarett.

1801/1802 wurde das Rainhaus mit dem Hospital verbunden.

1808/1809 wurde das Haus als Armenbeschäftigungshaus bezeichnet, in dem mehrere Gewerbetreibende untergebracht waren.

1810 wurde das Haus an das Spital verkauft.

1868 wurde es als Schulhaus genutzt.

1868 bis 1872: Privatisierung und Umbau zu Wohnungen, Erwähnung des Rainhauses als „Armenhaus“.

29. März 1901: Rückkauf durch die Stadt Lindau für 20.000 Mark.

2013 steht das Rainhaus leer und ist „akut einsturzgefährdet“, wie es auf der Homepage des Rainhauses heißt.

2014: Die Lebenshilfe, Kreisvereinigung Lindau, übernimmt die Liegenschaft von der Stadt Lindau und plant darin inklusives Wohnen in 17 Appartements.

2016: Die Fachplaner wurden beauftragt, der Bauantrag wird im Frühjahr gestellt; in diesem Jahr beginnen die Bauarbeiten.

(Quelle: Homepage des Rainhauses)