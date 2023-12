Die Rotkreuzklinik in Lindenberg hat massive wirtschaftliche Probleme, Gesundheitsminister Karl Lauterbach setzt mit seiner Krankenhausreform auf Zentralisierung. Die Diskussion um die Zukunft der Kliniken in der Region ist in vollem Gange.

Wie ist es um die finanzielle Situation der Asklepios-Klinik bestellt? Und was halten deren Mitarbeiter von der Idee, die Krankenhäuser aus Lindau, Lindenberg und Wangen in einem gemeinsamen Neubau unterzubringen?

Darüber sprechen Regionalgeschäftsführer Felix Rauschek, Geschäftsführerin Clara Walter und ärztlicher Direktor Fabian Heuser im Interview mit der LZ.

Die Kliniken in der Region machen in den vergangenen Monaten Schlagzeilen, weil es ihnen finanziell schlecht geht. Die Lindenberger Rotkreuzklinik zum Beispiel ist insolvent. Wie steht es um die Finanzen der Asklepios-Klinik?

Felix Rauschek: Wir rangieren im operativen Betriebsergebnis um eine schwarze Null. Das bedeutet, wir können unsere alltäglichen Betriebskosten eigenständig stemmen.

Laut Kurzbilanz, die öffentlich einsehbar ist, wies das Lindauer Krankenhaus im vergangenen Jahr ein Minus von 1,2 Millionen Euro aus. Insgesamt summieren sich die in der Bilanz ausgewiesenen Verluste bereits auf mehr als 14 Millionen Euro. Und die Geburtshilfe bekommt vom Landkreis einen jährlichen Zuschuss von gut einer Million.

Clara Walter: Die Geburtshilfe ist in fast allen Krankenhäusern defizitär. So auch in Lindau, weshalb wir einen jährlichen Zuschuss von gut einer Million Euro aus dem geburtshilflichen Förderprogramm erhalten. Die Geburtshilfe erfreut sich großer Beliebtheit und ein großer Teil der Mütter, die bei uns entbinden, kommen aus dem Landkreis Lindau.

Um was es bei der Krankenhausreform geht Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplante Krankenhausreform setzt vor allem auf Zentralisierung und Spezialisierung. Also auf flächendeckende, zentrale Einrichtungen zur Behandlung von schweren und akuten Krankheiten, aber auch mit einer Chance für spezialisierte kleinere Kliniken. Von einer solchen Reform betroffen wäre insbesondere die kleinteilige Krankenhausstruktur in Bayern, das im Vergleich zu anderen Bundesländern die meisten Krankenhäuser mit weniger als 150 Betten hat.

Rauschek: Wir schreiben im operativen Geschäft eine schwarze Null. Dass unsere Gewinn/Verlustrechnung ein negatives Ergebnis erzielt, liegt an Geldern, die wir aufgenommen haben, um zu investieren. Das macht einen großen Unterschied. Uns ist es wichtig, in den Standort Lindau zu investieren.

Dabei ist längst eine Diskussion darüber entbrannt, ob es sinnvoll wäre, die Krankenhäuser aus Wangen, Lindenberg und Lindau in einer neuen, gemeinsamen Klinik zusammenzufassen. Was halten Sie davon?

Rauschek: Wir wären dabei. Die Idee einer gemeinsamen Klinik haben wir selbst schon vor einigen Jahren ins Spiel gebracht, und es gab diesbezüglich bereits Gespräche. Jetzt gilt es aber erst einmal, das Gutachten abzuwarten, das diesbezüglich in Auftrag gegeben wurde. Momentan ist noch alles offen.

Ich glaube, dass es notwendig ist zu zentralisieren. Felix Rauschek

Und klar ist auch, dass es nicht einfach würde, drei verschiedene Häuser mit drei unterschiedlichen Trägern aus zwei verschiedenen Bundesländern unter einen Hut zu bringen. Aber ehrlich gesagt: Wenn nicht jetzt, wann dann sollten wir uns Gedanken machen über einen Zusammenschluss?

Die von der Bundesregierung angekündigte Strukturreform sieht ja genau das vor: Weniger und dafür zentralere Standorte, an denen Expertise gebündelt ist. Ist das der richtige Weg?

Rauschek: Ich glaube, dass es notwendig ist zu zentralisieren. Die stationäre Krankenhausversorgung wird sich aber nicht nur durch die geplante Reform verändern - sondern auch durch die faktischen Notwendigkeit. Denn wir werden in absehbarer Zeit nicht mehr genügend Personal haben.

Zwischen 2035 und 2040 werden viele Menschen in Rente gehen. Gleichzeitig gehen die Ausbildungszahlen zurück. Dazu kommt, dass sich gesamtgesellschaftlich die Ansprüche der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber verändert haben und hierauf müssen sich auch die Kliniken einstellen. Im Endeffekt bemühen wir uns ja alle um dasselbe Personal. Alle Kliniken werden sich Gedanken machen müssen über die mittel- und langfristigen Perspektiven.

Fabian Heuser: Der Hamsterrad-Effekt in der deutschen Medizin muss weg. Wir müssen uns den Bedürfnissen der Mitarbeiter annehmen, sonst wandern sie ab. Was das anbelangt, ist unsere Branche der Industrie zehn Jahre hinterher. Dort gibt es ein solches Umdenken schon lange. Aber auch rein medizinisch ist es sinnvoll, Kompetenzen zu bündeln.

Rauschek: Das Leistungsspektrum der Kliniken ist sehr unterschiedlich. Nicht jede Klinik kann und sollte jede Behandlung anbieten.

Das Lindauer Krankenhaus hat zum Beispiel keine Stroke-Unit, ist also auf Patienten mit akutem Schlaganfall gar nicht ausgerichtet.

Heuser: Genau. Wir haben eine Notaufnahme, aber keinen Herzkatheterplatz und keine Stroke-Unit. Das halten wir am Standort Lindau nicht vor. Falls solche Patienten fälschlicherweise zu uns kommen, verlegen wir diese in übergeordnete Zentren, die solche Krankheitsbilder akutmedizinisch versorgen können.

Walter: Wir verstehen uns hier als Grund-und Regelversorger in der Region, zusätzlich haben wir in den 1990er-Jahren unseren Fokus auf die Endoprothetik und die Orthopädie gelegt. Jährlich behandeln wir über 6.000 stationäre und 10.000 ambulante Patienten und führen über 4.000 Operationen durch. Zehn Prozent davon sind Hüft- oder Knieoperationen.

Es gibt ja auch noch andere Notfälle als Herzinfarkt oder Schlaganfall. Viele Menschen fürchten Nachteile, wenn keine Notaufnahme mehr vor Ort ist. Haben sie Recht?

Heuser: Die Notfallversorgung stellt eine komplexe Aufgabe dar. Hierzu zählen neben der stationären Versorgung auch die ambulanten Strukturen sowie die rettungsdienstliche Infrastruktur.

Hierfür wird ein medizinisches Gesamtkonzept benötigt, welches alle Teilbereiche berücksichtigt und eine enge Abstimmung der einzelnen Einrichtungen untereinander notwendig macht.

Ich würde mir wünschen, dass in Anbetracht der aktuellen Situation in Lindenberg, die notwendigen strukturellen Veränderungen schnellstmöglich durchgeführt werden, um die Versorgung sicherzustellen.

Mit Hinblick auf einen eventuellen Neubau in der Zukunft: Legt die Asklepios-Klinik ihre Investitionen am Standort Lindau in den kommenden Jahren auf Eis?

Rauschek: Nein, wir werden nach wie vor in das Lindauer Haus investieren. Sollte es tatsächlich zu einem gemeinsamen Neubau kommen, wird das noch Jahre dauern.

Haben sich bei der Lindauer Asklepios-Klinik schon Krankenhausmitarbeiter aus Lindenberg beworben?

Heuser: Ja. Und wir sind natürlich froh, um jeden, der zu uns kommt.