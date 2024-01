Es knallt, zischt, sprüht und funkelt: Tausende Menschen haben am Bodensee das neue Jahr mit einem Feuerwerk begrüßt. Pünktlich um Mitternacht stieg auch die Feinstaubbelastung.

An der Lindauer Messstation, die in der Friedrichshafener Straße steht, betrug die Feinstaubbelastung laut Landesamt für Umwelt gegen 1 Uhr 148 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das ist um einiges weniger als im Jahr zuvor, als die Belastung mit 509 Mikrogramm pro Kubikmeter einen absoluten Rekordwert erreicht hatte.

Normalerweise liegt der Wert um diese Uhrzeit zwischen 1 und 6. An Silvester schnellt er regelmäßig in die Höhe.

Auch in Friedrichshafen war die Belastung laut Landesanstalt für Umwelt zu diesem Zeitpunkt mit 223 Mikrogramm pro Kubikmeter nicht einmal mehr halb so hoch wie im Jahr zuvor (591 Mikrogramm pro Kubikmeter).

Grenzwert für Tagesmittel wird nicht überschritten

Der Tagesmittelwert lag in Friedrichshafen am 1. Januar bei 14 Mikrogramm pro Kubikmeter, in Lindau bei 24 Mikrogramm pro Kubikmeter. Dort gingen die Stundenwerte am Morgen zunächst zurück, stiegen am Abend aber wieder etwas an.

Damit blieben beide Städte unter dem Grenzwert der gesundheitsgefährdenden Feinstaubbelastung von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter im Tagesmittel.

Zu beachten ist laut Landesamt für Umwelt, dass Wetter und Wind eine wichtige Rolle spielen und die Werte beeinflussen können.