So viel Wasser hat der Bodensee Mitte Dezember noch nie gehabt: Allerdings wird der Rekordwert wohl in der nächsten Tagen nicht weiter gebrochen. Denn für das Wochenende sagt der Meteorologe Roland Roth trockenes Wetter voraus. Deshalb geben sowohl Roth als auch das Wasserwirtschaftsamt erst einmal Entwarnung. Es drohe kein Hochwasser.

Tagein, tagaus nahezu das identische Bild: Es regnet. Häufig sogar sehr ergiebig. Die vielen Niederschläge in den vergangenen Tagen haben deshalb deutliche Spuren hinterlassen. Der Wanderweg entlang der Rotach bei Friedrichshafen ist wegen Hochwasserschäden gesperrt, auf den Wiesen haben sich teilweise kleine Seen gebildet. Die Gewässer tragen mehr Wasser als sonst um diese Jahreszeit. Das gilt auch für den Bodensee.

„Wir haben am Bodensee den höchsten historischen Wasserstand für einen 12. Dezember“, sagt deshalb Roland Roth von der Bad Schussenrieder Wetterwarte Süd. Dabei geht die Aufzeichnung der Pegelstände gut 200 Jahre zurück.

Kombination aus Regen- und Schneeschmelze

Das viele Wasser hänge mit einer Kombination aus Regen- und Schneeschmelze zusammen, erklärt der Meteorologe. Der starke Schneefall Anfang Dezember und der anschließende Regen hätten zu deutlich steigenden Pegelständen geführt.

Seit Beginn der Messungen 1817 war der Bodenseepegel an einem 12. Dezember noch nie so hoch wie am Dienstag, 12. Dezember 2023. Auf dem Foto ist das Ufer bei Fischbach zu sehen. (Foto: Reinhold Köfer )

„Wir hatten einen Jahrhundertnovember“, sagt Roth. Denn so viel Regen gab es in den vergangenen 100 Jahren nicht. „Dabei reicht unsere Statistik bis ins Jahr 1906 zurück“, sagt Roth. Und auch der Dezember würde bereits weit vorne liegen, was den Niederschlag betreffe.

Ein Regengebiet nach dem anderen

Ähnlich sieht es auch Karl Schindele, der Leiter des Wasserwirtschaftsamts Kempten: „Wir hatten einen sehr nassen Herbst, dann bringt der Rhein natürlich Wasser mit sich.“ Allerdings seien die Niederschläge und das viele Wasser im Bodensee kein Grund zur Besorgnis.

„Der Pegelstand ist für Mitte Dezember zwar schon ungewöhnlich, aber nicht dramatisch“, sagt Roland Roth. Denn vom historischen Höchststand ist der Bodensee noch weit entfernt. Dieser betrug am 7. Juli 1817 nämlich 636 Zentimeter und damit gut zwei Meter mehr als aktuell. Momentan beträgt der Pegel bei Bregenz etwas über vier Meter.

Der Regenschirm ist Pflicht: Meteorologe Roland Roth verzeichnete einen Jahrhundertnovember, was die Niederschläge betraf – und auch der Dezember war bislang sehr feucht. (Foto: Timo Schoch )

Trockenes Wetter für das Wochenende vorhergesagt

Dabei dürften die Pegel noch etwas steigen: Denn auch an den kommenden Tagen sagt der Meteorologe Roland Roth noch weitere Niederschläge voraus. „Allerdings wird es Regenpausen geben und nicht mehr diesen Landregen wie noch am Dienstag“, sagt Roth. Für das Wochenende erwartet er trockenes Wetter. „Dann werden die Pegel auch wieder sinken“, sagt der Meteorologe.

So gibt auch Oberflussmeister Stefan Fei von der Seemeisterstelle Lindau des Wasserwirtschaftsamts Kempten vorerst Entwarnung für den Landkreis. „Wir haben vier Hochwasserrückhaltebecken, zwei davon, in Röthenbach und Scheidegg, sind minimal angesprungen“, sagt er. Aber alles mit völlig unkritischen Werten. Auch die Flüsse seien unproblematisch.

Kontrolle der Schilfgebiete fällt wohl aus

Für sein Aufgabengebiet hätte der hohe Bodensee allerdings nur eine negative Auswirkung. An den Schilfgebieten in Lindau würde die jährliche Kontrolle wohl diesmal ausfallen. Dabei werden die Pfähle und Matten kontrolliert. Doch das ginge lediglich bei niedrigeren Pegelständen.

Selbst das Treibholz im Bodensee, das nun durch die vermehrten Niederschlage angespült würde, sei unproblematisch. „Eine öffentliche Schifffahrt findet aktuell kaum noch statt“, sagt Fei. Deshalb bestünde auch für die Boote und Schiffe keine Gefahr. Zudem hätten seine Kollegen durch die höheren Pegelstände bis zuletzt noch Treibholz mit ihren Booten holen können.

Polizei und Feuerwehren geben Entwarnung

Trotz der ergiebigen Niederschläge geben auch Polizei und Feuerwehr Entwarnung: „Wir haben an Land und im Wasser keine größeren Behinderungen im öffentlichen Raum“, sagt Polizeisprecher Holger Stabik. Der Kommandant der Lindauer Feuerwehr, Florian Kainz, hatte am Dienstag ebenfalls nichts zu berichten: „Wir hatten keine witterungsbedingten Einsätze in den vergangenen Tagen.“

Der Uferweg entlang des Bodensees bei Manzell ist derzeit gesperrt. (Foto: Reinhold Köfer )

Bislang habe es keine hochwasserbedingten Einsätze gegeben, sagt auch Martin Scheerer, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands im Bodenseekreis. An den Flüssen, wie der Schussen und der Rotach, beobachte die Feuerwehr die Lage. „Bei Bedarf reagieren wir natürlich. Wir gehen aber nicht von einer dramatischen Situation aus.“

Wanderweg entlang der Rotach unterspült

Auswirkungen hat der Regen trotzdem: Der Wanderweg entlang der Rotach bei Friedrichshafen ist laut einer Mitteilung der Stadt seit Sonntag wegen Hochwasserschäden, aber auch wegen Schneebruch gesperrt. Nahe dem Betonwerk in Ittenhausen ist demnach die Böschung abgerutscht und der Weg auf zwei Metern Länge zur Hälfte ausgespült. Es bestehe die Gefahr, dass der Randbereich in die Rotach nachrutscht.

Auf dem nördlichen Abschnitt zwischen Reinachmühle und Weilermühle versperren Bäume den Weg, die durch den starken Schneefall umgestürzt sind. Noch sei unklar, wie lange es dauert, sie zu beseitigen.

Hochwasserzentrale sieht kleinere Ausuferungen

Die Hochwasserzentrale gab für den Landkreis Lindau am Dienstagvormittag eine Vorwarnstufe aus, für den Bodenseekreis eine Warnstufe. Als mögliche Auswirkungen nennt die Zentrale „stellenweise kleinere Ausuferungen“ sowie „vereinzelte Überflutung land- und forstwirtschaftlicher Flächen“.

Scheerer rät dazu, entlang von Gewässern vorsichtig zu sein. „Die Pegel werden sicher steigen und dann sollte man am Ufer aufpassen.“

Sicherlich gilt: Fast jeder dürfte wohl froh sein, wenn der Regen am Wochenende endlich eine Pause einlegt und es eine Zeitlang trocken ist.