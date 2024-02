So fröhlich endet die Fasnetzeit in Lindau

Letztes „Hoppla - Ho“

Lindau

Sonniges Wetter beim Kinderumzug und Narrenbaumlegen auf der Insel (Foto: Christian Flemming )

Mit Kinderumzug und Traditionstanz endet die Fasnetszeit in Lindau. Hier sind die Bilder vom letzten „Hoppla - Ho“ in diesem Jahr in Lindau.