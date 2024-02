Seit Jahren streiten die Stadt Lindau und die Evangelische Diakonie vor Gericht. Grund ist das Gebäude am Alten Schulplatz, in dem die Diakonie das Kinderhaus St. Stephan betreibt. Dies hat nun ein Ende.

Wie die Verwaltung am Mittwochabend im Stadtrat bekannt gibt, haben sich beide Parteien auf eine einvernehmliche Lösung geeinigt. In einer gemeinsamen Presseerklärung schreiben sie, wie es zur Einigung kam.

Der Konflikt zieht sich schon über Jahre hin und belastet das Verhältnis zwischen der Stadt und dem Sozialverein: Für die Diakonie stellen Grundstück und Gebäude einen Finanzierungsbaustein in Bezug auf das ebenfalls in Trägerschaft der Diakonie stehende Altenheim Maria-Martha-Stift dar. Für die Stadt Lindau ist es wichtig, dass das Kinderhaus an dieser Stelle auf Dauer weiter betrieben wird.

„Da das Grundstück der Diakonie als Sicherheit gegenüber den Banken dient und das Maria-Martha-Stift dringend saniert und erweitert werden musste, war ein Verkauf des Grundstücks an die Stadt in Erwägung gezogen worden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Veränderungssperre führt zu Klage

Doch die Stadt habe befürchtet, dass die Diakonie das Grundstück auch an Dritte veräußern würde und damit der Betrieb des Kinderhauses gefährdet wäre. Vor drei Jahren beschloss der Stadtrat darum eine Änderung des Bebauungsplans inklusive Veränderungssperre. Damit waren bis auf Weiteres keine baulichen Veränderungen auf dem Grundstück möglich.

Aus Sicht der Diakonie verschlechterte diese Veränderungssperre den Wert des Grundstücks und gefährdete sowohl die Finanzierung der Sanierung des Maria-Martha-Stiftes als auch den Betrieb des Kindergartens. Sie klagte dagegen.

Diakonie gibt Zusage - die ist aber nicht rechtsverbindlich

Hinter den Kulissen hätten beide Seiten nun an einer einvernehmlichen Lösung gearbeitet, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung von Stadt und Diakonie weiter. Die sei nun erreicht worden. Die Diakonie erkläre, den Kindergarten weiterhin selbst betreiben zu wollen. „Eine Veräußerung des Grundstücks planen wir derzeit nicht“, wird Anke Franke, Geschäftsführerin des Diakonie Vereins, zitiert.

So etwas gibt man nicht einfach auf. Anke Franke

Sie erinnert daran, dass alle Beteiligten bei der Diakonie viel Herzblut in den Kindergarten gesteckt haben. „So etwas gibt man nicht einfach auf“, betont Franke.

Oberbürgermeisterin Claudia Alfons stellt klar: „Das städtebauliche Ziel einer dauerhaften Sicherung des Kindergartens besteht natürlich fort. Es muss aber derzeit nicht mehr notwendigerweise planerisch gesichert werden.“ Die Stadt vertraue auf die Aussagen der Diakonie, dass eine Gefahr der Veräußerung des Grundstücks oder eine Betriebseinstellung des Kindergartens nicht bestehe.

„Sollte sich hieran etwas ändern, wird uns die Diakonie rechtzeitig vorher informieren. Ich bin deshalb sehr froh, dass wir mit der Diakonie eine gemeinsame Linie gefunden haben.“

Stadt bezweifelt nicht, dass Diakonie das Kinderhaus erhält

Zwar sei die Zusage der Diakonie nicht rechtsverbindlich, aber seitens der Stadt bestünden keine Zweifel, dass die Diakonie zu ihrem Wort steht und das Kinderhaus erhält. „Es gibt jetzt keinen Grund mehr, an der Veränderungssperre festzuhalten“, sagte Iris Möller vom Bauamt im Stadtrat am Mittwochabend.

Mit den beiden Gegenstimmen von Günther Brombeiß und Andreas Jäger (beide FB) hob der Stadtrat die Veränderungssperre für das Anwesen der Diakonie am Alten Schulplatz auf. Das zugehörige Bebauungsplanverfahren zur Änderung des Bebauungsplanes wird eingestellt. Die Klage der Diakonie habe sich damit erledigt, heißt es in der Pressemitteilung.

Alles nur ein Kommunikationsproblem?

Darin zeigen sich beide Seiten zufrieden, dass sich das Problem am Ende doch „so konstruktiv“ lösen ließ. „Wir sind uns einig, dass ein engerer, regelmäßigerer Austausch zwischen der Evangelischen Diakonie und der Stadt Lindau unerlässlich ist, um in Zukunft solche Kommunikationsprobleme zu vermeiden“, schließen sie in ihrer Pressemitteilung.