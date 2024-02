Was für ein kunterbuntes und fröhliches Fest die Narrenzunft Lindau da für die Lindauer Kinder bereitet hat: Bei ihrem Kinderball in der Inselhalle haben Kornköffler, Moschtköpf, Pflasterbuzen und Binsengeister für all die kleinen Raubtiere, Prinzessinnen, Marienkäfer, Bienchen, Hexen, und Co ein tolles Programm veranstaltet.

Auf der Bühne tanzte die Jugendtanzgruppe der Narrenzunft zu den angesagten Kinderpartyhits. Kornköffler, Moschtköpf und Binsengeister mischten sich unters junge Partyvolk. Die Eltern hatten derweil Zeit für einen gemütlichen Kaffeeplausch oder tanzten ausgelassen mit.

Im Foyer der Inselhalle duftete es verführerisch nach frischem Popcorn, es gab Eis, Fingerfood und Getränke: Am Basteltisch erholten sich die müde getanzten Kleinen bei einer kreativen Bastelei.