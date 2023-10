Danke sagen für alles Gute, das die Natur hervorbringt: Beim Erntedankfest stehen die Ernte und die Früchte des Feldes im Mittelpunkt, aber auch das tägliche Brot und alles, was Menschen zum Leben brauchen.

Auch in Oberreitnau kann sich der Erntedank-Altar dank des üppigen Schmucks der Landfrauen sehen lassen. (Foto: Wolfgang Schneider )

Seinen sichtbaren Ausdruck findet dies jeden Herbst in reich geschmückten und liebevoll gestalteten Erntedankaltären. So war zum Beispiel auch der Altar in der evangelischen Kirche St. Verena in Lindau-Reutin zum Erntedankgottesdienst am Sonntag mit vielerlei Obst und Gemüse, Blumen und Ähren geschmückt.