Die LZ veröffentlicht die Haushaltsreden in Kurzform. AfD und JA haben ihre Texte am Mittwoch nicht geschickt.

Matthias Kaiser, Bunte Liste: Stadtrat sollte Prioritätenliste aufstellen

Der Haushalt 2023 war schon - im Gegensatz zu den vorhergehenden - solide und ohne Luftnummern aufgebaut. Daniel Obermayr nannte diesen in seiner letztjährigen Rede „Haushalt auf Bewährung“ und in der Tat, er hat sich aus bunter Sicht bewährt. In den Vorberatungen zu dieser Sitzung wurde wieder ein ausgeglichener Haushalt mit deutlich weniger Finanzvolumen vorgelegt. Er war seriös durchgerechnet und es wurden Szenarien aufgezeigt, auf welche die Stadt keinen Einfluss hat (steigende Kreisumlage, sinkende Steuereinnahmen...). Damit mussten wir umgehen.

Matthias Kaiser, Bunte Liste (Foto: cf )

Am „Wie“ gab es Diskussion, wollte doch die Verwaltung die steigende Kreisumlage von 450.000 Euro mit einer Erhöhung der Grundsteuer B ausgleichen. Fraktionsübergreifend wurde dies abgelehnt. Unser Vorschlag (entsprechend der Vorgabe der Kommunalaufsicht beim LRA), mit Rücklagen aus der Parkraum-bewirtschaftung dies auszugleichen, fand keine Mehrheit. Stattdessen wurden fiktiv die zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen erhöht.

Die Bunte Liste stimmt trotz Stellenmehrungen dem Haushalt zu, damit die Verwaltung handlungsfähig bleibt. In den nächsten Jahren werden sowieso viele Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Der Stadtrat sollte bei der Haushaltskonsolidierung eine Prioritätenliste aufstellen. Die Bunten sehen den Bau einer neuen Mittelschule an oberster Stelle, dann den Fortbestand des Stadtbusses und weitere Klimaschutzmaßnahmen. Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, statt dem Bau von Parkhäusern.

Thomas Hummler, CSU: Mit Vollgas gegen die Wand

Wenn ich die Presse der letzte Wochen lese, die Argumentation auf der Bürgerversammlung über Schuldzuweisungen an die Adresse früherer OBs oder des Stadtrates, so ist dies eine unreflektierte populistische Aussage, die jeglicher Grundlage entbehrt. Tatsache ist, dass Lindau in der Ära Seidl es geschafft hat, eine, heute würde man sagen, Insolvenz zu verhindern und zu konsolidieren und dies bei einem kaum vorhandenen finanziellen Spielraum und Zinsen von nahezu 6 Prozent. Mit der Einleitung der Niedrigzinsphase gelang es der Stadt erstmals wieder, Überlegungen anzustellen, den Investitionsstau abzubauen. Kredite zu günstigsten Konditionen aufzunehmen. Teilweise zu 0 Prozent über 25 Jahre.

Thomas Hummler, CSU (Foto: cf )

Zusätzlich flossen Zuschüsse in Millionenhöhe nach Lindau. Es wäre auch und gerade aus heutiger Sicht unverantwortlich gewesen, in dieser Phase nicht die dringendsten Maßnahmen, welche sich durch den Investitionsstau angehäuft hatten, nicht umzusetzen. Die Stadt Lindau war bis einschließlich 2020 immer in der Lage, ihre Annuitäten und Zahlungsverpflichtungen sowie die gesetzlich vorgegebene ordentliche Zuführung zum Vermögenshaushalt zu bedienen. Die Gründe, warum wir Ende 2023 so dastehen, sind hinlänglich bekannt. Einmal in der Blockadehaltung einiger politischer Gruppierungen, welche vor allem an ihrer fundamentalistischen Einstellung festhalten, und zum anderen an der politischen Perspektivlosigkeit der Führung unserer Stadt.

Angelika Rundel, SPD: Herausforderungen gemeinsam angehen

Die SPD-Fraktion bedankt sich beim Team der Kämmerei, dem es gelungen ist, trotz schwierigster Bedingungen einen ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Den Spar-Haushalt 2024 kennzeichnen gestiegene Kosten bei nahezu allen unvermeidbaren Ausgaben; insbesondere die Kreisumlage ist mit einem Volumen von 17,3 Millionen Euro und 22 Prozent des Gesamthaushaltes so hoch wie nie und erreicht damit das Maximum dessen, was die Stadt Lindau finanziell leisten kann. Auf unseren Vorschlag hin wurde der Ansatz bei den Gewerbesteuereinnahmen angehoben; somit konnte eine neuerliche - aus unserer Sicht unzumutbare - Erhöhung der Grundsteuer vermieden werden. Die Stellenmehrung ist unumgänglich. Die neue Kita in Zech kann ebenso wie der neu strukturierte Cavazzen nur mit der nötigen Personalausstattung betrieben werden. Die Verwaltung muss fortlaufend digitalisiert werden, insbesondere auch, um einen Wissenstransfer zu gewährleisten, wenn bis 2030 rund 100 Mitarbeitende altershalber ausscheiden.

Angelika Rundel, SPD (Foto: cf )

Beim weiteren Vorgehen in Bezug auf die Mittelschule und die Sanierung der Grundschulen ist Einigkeit gefordert. Im Zuge der Konsolidierung müssen hierfür im Verwaltungshaushalt finanzielle Spielräume freigeschaufelt werden. Das kann nur gemeinsam gelingen. Deshalb appellieren wir an alle Kolleginnen und Kollegen, beim Konsolidierungsprozess konstruktiv zusammenzuarbeiten.

Günther Brombeiß, FB: Nur geringe Mittel für Schulentwicklung

Dem Stadtrat ist es längst bekannt, dass das Landratsamt ein Finanzierungskonzept für die Investitionen in die Lindauer Schulen einfordert. Seit Monaten verweigert jedoch eine Mehrheit des Stadtrates eine Beratung darüber. Nur geringe Mittel stehen im vorliegenden Haushalt noch für eine Umsetzung des Lindauer Schulentwicklungskonzeptes zur Verfügung. Andererseits stehen auch große Investitionen beim Stadtbus an, die den städtischen Haushalt zunehmend belasten werden. Auf Dauer kann der Stadtbus nur Bestand haben, wenn er durch Parkgebühren querfinanziert wird.

Günther Brombeiß, Freie Bürgerschaft (Foto: cf )

Die bisherigen Einnahmen reichen dazu jedoch bei Weitem nicht aus. Es müsste heute in ein zusätzliches Parkhaus investiert werden. Das Inselhallenparkhaus zeigt auf, dass ein solches Parkhaus bereits nach wenigen Jahren bezahlt ist und dann eine Einnahmequelle darstellt. Statt Investitionen ist im Haushalt eine Abschöpfung der Parkeinnahmen für den allgemeinen Haushalt vorgesehen. Diese unterliegen wiederum einer hohen Steuerlast. Geld, das der Stadt nicht zur Verfügung steht. Der vorgelegte Haushalt zeigt keinerlei Perspektiven zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben auf. Weder für die Schulen, noch für ein Parkhaus oder eine Zukunft für unseren Stadtbus. Die Freien Bürger können bei dieser Flickschusterei der Lindauer Ampel nicht mitgehen. Die Freien Bürger lehnen deshalb diesen Haushalt ab.

Ulrich Jöckel, FDP: Vergangenheit verbessern, optimieren und neu entwickeln

Die Verwaltung unter der Leitung von unserer OB Dr. Claudia Alfons und Kämmerer Tobias Pellot haben mit der Haushaltsaufstellung für 2024 Ihr Bestes gegeben, vielen Dank für deren Engagement. Es ist ein „Win-Win-Sparhaushalt“, wobei der Bau der Mittelschule auf einem komplizierten Baugrund auf der Blauwiese und mit dem Wunsch „Klimaneutral“ noch auf den „Prüfstand“ müsste.

Ulrich Jöckel, FDP (Foto: oh )

Über Steuererhöhungen die Haushaltssicherung zu gewährleisten, halten wir nicht für den richtigen Weg. Wie können wir den Schuldenstand in Lindau verringern, damit die Stadt wieder kreditwürdig wird, wird sicherlich in der Konsolidierung verhandelt, diskutiert und beschlossen. Es gibt leider keine Sponsoren, welche der Stadt mehrere zig Millionen schenken, also müssen wir überlegen, welche Möglichkeiten uns bleiben.

Nun liegt es an uns, für 2025 und die folgenden Jahre die Weichen zu stellen. Denken wir neu, das sollte unser Slogan und die Herausforderungen für die kommenden Jahre werden, und die „Daseins-Für- und Vorsorge“ muss auch ohne weitere Schulden gewährleistet sein.

Unverschämt und unverständlich ist es, wenn Personen, welche seit Jahren im Stadtrat sitzen und die „Miseren“ in Ihren Gruppierungen mit „eingebrockt“ haben, auch noch stur, um nicht zu sagen: „saublöd argumentieren“ und agieren. Die Vergangenheit verbessern, optimieren und neu entwickeln, sind unsere zukünftigen „Aufgaben und Anforderungen“ .

Roland Freiberg, BU: Digitalisierung gibt es nicht zum Nulltarif

Neben den aktuellen Krisen sind es vor allem auch die Altlasten und Versäumnisse der Vergangenheit, die den städtischen Finanzen zu schaffen machen. Die Mehrkosten der Millionengräber Inselhalle und Gartenschau konnten durch die damals sprudelnden Gewerbesteuermehreinnahmen kaschiert und getragen werden. Diese Gelder hätten schon damals in Digitalisierung und Personalentwicklung investiert werden können und würden uns heute

Roland Freiberg, BU (Foto: Christian Flemming )

so manches Handeln erleichtern. Bei dem Projekt Mittelschule mit einer Investition von 50 Millionen Euro ist aktuell nicht absehbar, wie eine Finanzierung dargestellt werden kann. Es muss die Frage erlaubt sein, ob der eingeschlagene Weg der beste ist.

Die finanzielle Situation zwingt uns dazu, sich mit den Alter-nativen nochmals zu beschäftigen und weitere Möglichkeiten zu prüfen. Das Defizit unseres Stadtbusses wird mehr und mehr zu Belastung für den städtischen Haushalt. Die Euphorie der Erfolgsstory Stadtbus aus den früheren Jahren ist längst verflogen. Es gilt nunmehr, den Stadtbus neu zu denken und den aktuellen Anforderungen anzupassen.

Digitalisierung gibt es nicht zum Nulltarif. Mit einer funktionierenden Digitalisierung wird es zu einem Umbau der Verwaltung kommen müssen. Eine kritische Überprüfung von öffentlichen Aufgaben hinsichtlich Notwendigkeit, Effizienz und Effektivität wird genauso notwendig sein, wie die Neuausrichtung der Organisationsstruktur.

Andreas Reich, Freie Wähler: Endlich ins „Machen“ kommen

Der Verwaltungshaushalt mit knapp 80 Millionen Euro bedeutet Rekord. Für die Mittelschule sind nur die Planungskosten mit Sperrvermerk eingestellt. Bis zum heutigen Tag wurde viel Energie und Zeit darauf verwendet, darzustellen, weshalb eine Finanzierung nicht möglich sei, im Gegenzug wurde aber nie diskutiert und nachgedacht, wie die Schule finanziert werden könnte. Die Übernahme des Regiebetriebes Energie- und Gebäudemanagement hat den Verwaltungshaushalt um knapp drei Millionen Euro aufgebläht, eine aus unserer Sicht fatale Entscheidung. Die angekündigte Haushaltskonsolidierung wird seit zwei Jahren verschoben. Personalfluktuation und Defizite in der Organisation sind mittlerweile Dauerthemen im Stadtrat.

Andreas Reich, Freie Wähler (Foto: oh )

Wir benötigen endlich Strategien, um die Einnahmenseite zu verbessern. Gleichzeitig müssen die freiwilligen Aufgaben auf den Prüfstand gestellt werden. Wie soll ohne geplante Investitionen die Klimaneutralität bis 2035, die Mobilitätswende, die dringenden Schulneubauten und Schulsanierungen realisiert werden? Erfreulich ist der Fortschritt im Aus- und Umbau der Kitas sowie der Bau von gefördertem Wohnraum, sowie die Entwicklungen unserer Eigenbetriebe und Gesellschaften. Der Zusammenhalt und das ehrenamtliche Engagement unserer Bürger in Vereinen und Einrichtungen sind vorbildlich. Jedoch müssen wir vom Reden, Diskutieren und Workshopen endlich ins „Machen“ kommen. Die Freien Wähler stimmen dem Haushalt 2024 nicht zu.

Jürgen Müller, LI: Möglichkeit für einen Plan B

Am Ende der Haushalts-Beratungen am 4. Dezember gab es keine gesicherte Mehrheit für den Haushalt 2024. Die Empfehlung an den Stadtrat war mit 6:7 Stimmen denkbar knapp. Ohne die ergänzende Vorlage im Finanzausschuss wäre ich bei meinem Nein zum Haushalt geblieben. Dass diese nach Rücksprache der OB und der Kämmerei mit der Rechtsaufsicht erstellt wurde, zeigt aber auch, dass der Haushalt 2024 in seiner ursprünglichen Fassung nicht genehmigungsfähig gewesen wäre. Die LI hat dem Haushalt zugestimmt, weil nunmehr in der Finanzplanung 2025-2027 vorgesehen ist, dass rund 20 Stellen in der Verwaltung nach einem altersbedingten Ausscheiden nicht nachbesetzt werden sollen, was zu Einsparungen im Verwaltungshaushalt zu rund 1,2 Millionen Euro führt.

Jürgen Müller, LI (Foto: oh )

Außerdem werden von Planungskosten für die Mittelschule nur 700.000 Euro freigegeben und 3,29 Millionen Euro mit einem Sperrvermerk versehen. Damit besteht aber auch die Möglichkeit, letzteren Betrag gegebenenfalls zur Anfinanzierung eines Plans B zu verwenden. Unerfreulich ist nach wie vor die hohe Gesamtverschuldung der Stadt, zum Jahresende rund 124 Millionen Euro, was zu einer Zins- und Tilgungsbelastung von insgesamt 5,7 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt führt. Gebetsmühlenartig hatte ich leider vergeblich in meinen gesamten Haushalts-Reden der vergangenen Jahre vor einer weiteren Verschuldung gewarnt und gemahnt, sich auf die Pflichtaufgaben zu beschränken.

Christiane Norff, ÖDP: Im Konsolidierungsprozess konstruktiv arbeiten

Der Sparhaushalt berücksichtigt die notwendigsten Ausgaben für die Pflichtaufgaben in der Stadt und die bereits begonnenen Projekte. Positiv ist die Schaffung notwendiger Stellen in der Verwaltung. Die Umsetzung des Onlinezuganggesetzes (OZG) fordert einen hohen zusätzlichen Personaleinsatz. Der Cavazzen wird bis 2025 mit den notwendigsten Stellen ausgestattet. Die Teilhabe an Kunst und Kultur ist wesentlicher Bestandteil unseres sozialen Miteinanders und auch in Zukunft unverzichtbar. Ein wichtiges Signal an Vereine und Ehrenamtliche in Lindau ist, dass die bisherigen Zuschüsse von der Stadt im Haushalt 2024 erhalten bleiben.

Christiane Norff, ÖDP (Foto: Jörn Lorenz )

50.000 Euro werden für die Klimabäume freigemacht. Konsolidierung: Investitionen in Schulen sind wichtig. Weitere Einsparungen werden notwendig und die Einnahmen müssen verbessert werden. 30 kreative und lösungsorientierte Köpfe im Stadtrat werden gemeinsam mit den Experten einer innovationswilligen Verwaltung im Konsolidierungsprozess konstruktiv arbeiten. Es soll Spielraum für wichtige Investitionen geben: Maßnahmen zur Unterstützung von Wohnraumschaffung, Mobilitätsplanung, Kultur und Klimaneutralität bis 2035. Die Stadt ist dem Gemeinwohl verpflichtet. Das städtische Vermögen (Grund und Boden) muss für zukünftige Generationen in Lindau erhalten bleiben. Die ÖDP hat dem Haushalt zugestimmt und wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest!