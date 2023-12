Ein Snowboardfahrer ist am Samstagmittag in Vorarlberg acht Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 42-Jährige aus Baden-Württemberg fuhr laut Polizeibericht in Zürs auf der Piste 134 (Balmen) talwärts in Richtung Zürs.

Er verließ demnach den gesicherten Skiraum und übersah offenbar den Martinsfelsen, eine circa acht Meter hohe Felswand. Vor dem Felsen weist eine Hinweistafel darauf hin, dass der gesicherte Skiraum verlassen wird.

Rettungshubschrauber fliegt ihn in eine Klinik

Der 42-Jährige stürzte entlang der Felswand circa acht Meter auf die darunter verlaufende Skipiste, Nummer 134. Der Snowboarder, der einen Helm trug, blieb der Polizei zufolge schwerverletzt auf der Piste liegen.

Helfern und die alarmierte Pistenrettung kümmerten sich um die Erstversorgung. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Landeskrankenhaus Feldkirch.