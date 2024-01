Skiliga Bayern auf dem Weltcuphang

Während auf der Kandahar der Weltcup Super-G der Männer stattfand, starteten drei junge Lindauer Athletinnen und Athleten auf der Slalompiste am benachbarten Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen. Lea Bauer (SCB Lindau) stand zweimal als Zweite auf dem Podest und liegt aktuell in der Gesamtwertung der BSV-Skiliga Bayern Schüler ebenfalls auf Platz zwei.

Für die jungen Rennläuferinnen und Rennläufer war das Highlight des Wochenendes, Marco Odermatt und Co. am Abend des ersten Renntags persönlich abzuklatschen. Sie trafen ihre Vorbilder bei der Weltcup-Siegerehrung in der Innenstadt. Tagsüber konzentrierten sie sich auf ihre Rennen am steilen und anspruchsvollen Hang.

Hangneigung flößt Respekt ein

Der Gudiberg ist eine reine Renn- und Trainingspiste und berüchtigter Weltcuphang für Slalom. Er liegt direkt an der Skisprungschanze, was schon etwas über die Steilheit verrät. Und so flößte die Hangneigung von bis zu 58 Prozent manchem der jungen Rennfahrer Respekt ein, zumal dort Riesentorlauf anstand. Wegen der starken Regenfälle der Vortage und des warmen Wetters war die Piste sulzig weich und musste mit Salz verhärtet werden. Lea Bauer (SCB Lindau) kam mit den herausfordernden Bedingungen gut zurecht und brachte zwei schnelle Durchgänge ins Ziel. Sie wurde in der U16 Zweite. Der gleichaltrige Luca Mund (ESV Lindau) erreichte in der starken Konkurrenz Rang elf.

In der Nacht zum Sonntag sorgte Frost dafür, dass die Feuchtigkeit im Hang zu Eis gefror. Für den Slalom herrschten nun harte, glatte und weltcupwürdige Bedingungen, die keine Fahrfehler verziehen. Von den 141 Startenden erreichten nur 65 das Ziel. Lea Bauer zeigte zwei konstant gute Durchgänge und wurde erneut Zweite. Vereinskollegin Maxima Wießner platzierte sich als Sechzehnte, Maya Mund (ESV Lindau) erreichte in der U14 Platz 13. Bei der Siegerehrung würdigte der veranstaltende SC Partenkirchen die gezeigten Leistungen am Gudiberg, „der seine volle Härte und seine Zähne gezeigt hatte“.

Linn Bauer sammelt erste Erfahrungen auf nationaler Ebene

Linn Bauer (SCB Lindau) war aufgrund ihrer Leistungen für den Deutschen Schüler Cup U14 am Oberjoch nominiert. Beim Riesentorlauf in zwei Durchgängen auf eisiger Piste am Alpinen Trainingszentrum Allgäu (ATA) wurde sie als jahrgangsjüngere 36. im starken Feld der besten Mädchen Deutschlands. Sie verbesserte ihre Ranglistenplatzierung und sammelte erstmals Erfahrungen auf nationaler Ebene.

Ihr Vereinskollege Johann Hechelmann hat eine Fixstartplatz beim Deutschen Schüler Cup U16 und war an den Arber gereist. Er erreichte Platz 24 im Riesenslalom und Platz 28 im Slalom.

In seinem ersten Jahr bei den Herren startete Nemo Bauer (SCB Lindau) am Sudelfeld. Zwischen München und Rosenheim erreichte er bei der BSV-Skiliga Bayern für Jugend und Aktive Platz neun im Riesentorlauf und Platz sechs im Slalom. Mit der Mannschaft Allgäu Nord II gewann er beide Rennen. Sie sie führen aktuell auch in der Gesamtwertung.

Alle Ergebnisse auf: raceengine.de und rennmeldung.de