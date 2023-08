Aus bislang ungeklärter Ursache gerät ein Sessel eines Sessellift plötzlich ins Rutschen. Ein deutscher Wanderer rutscht durch den Bügel. Er klammert sich noch fest, dann fällt er.

Zwei deutsche Urlauber fuhren am Freitag gegen 14.50 Uhr auf der Doppelsesselbahn Niedere im Bregenzer Wald von der Bergstation kommend talwärts in Richtung Mittelstation. „Auf Höhe der Stütze zwei geriet der Sessel, auf welchem sie sich befanden, auf dem Tragseil, aus bislang unbekannter Ursache, ins Rutschen und kollidierte in weiterer Folge gegen den darunter fahrenden Sessel“, heißt es im Polizeibericht.

Auf diesem saßen ebenso zwei Urlauber aus Deutschland. „Der 65–jährige, welcher sich auf dem hinteren Sessel befunden hatte, rutschte infolge des Aufpralls vom Sitz unter dem Sicherheitsbügel durch und konnte sich zunächst mit Hilfe einem der vorderen Fahrgäste festhalten“, schreibt die Polizei weiter.

Den Wanderer verlassen die Kräfte

„Nach wenigen Minuten verließen ihn jedoch die Kräfte und er stürzte aus etwa vier Meter Höhe in steiles Wiesengelände ab, rutschte weiter über eine circa drei bis vier Meter hohe Böschung und blieb auf dem darunterliegenden Güterweg schwer verletzt liegen.“

Der Mann wurde vom Notarzthubschrauber Gallus 1 zur Behandlung ins Krankenhaus St. Gallen geflogen. Zwei weitere der vier beteiligten Fahrgäste wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Liftbetrieb wurde bis auf weiteres eingestellt. Die Polizei ermittelt jetzt gemeinsam mit Experten die Unfallursache.