Senioren auf den Zahn gefühlt

Eine Zahnärztin, zwei Zahnarzthelferinnen, ein ganzer Tisch voller steriler Instrumente - und schon ist der Besprechungsraum im Lindauer Altenheim Maria-Martha-Stift an diesem Morgen zur Praxis umfunktioniert. Luisa Göllner aus der Zahnarztpraxis Matthias Göllner blickt ganz tief in den Mund einer Bewohnerin, die im Rollstuhl sitzt und lobt: „Das sieht aber gut aus!“ Was die Zahnärztin im Mundraum der Seniorin vorfindet, ist längst keine Selbstverständlichkeit. Denn die Zahngesundheit ist bei Menschen, die im Pflegeheim leben, nicht selten ein vernachlässigtes Thema.

„Dabei sind gesunde Zähne bei älteren Menschen auch besonders wichtig“, erklärt die Zahnärztin. Lebensqualität, Vitalität und Wohlbefinden hängen unmittelbar davon ab, wie es im Mundraum aussieht. „Die Zahnmedizin betrachtet nicht nur die Zähne. Auch bestimmte Krankheiten und Entzündungen, die irgendwo im Körper auftreten, zeigen sich oft im Mundraum.“ Außerdem führten Schmerzen im Mund dazu, dass Senioren nicht mehr oder zu wenig essen. „Gerade bei Menschen mit Demenz ist das ein Problem, weil sie sich oft nicht verbal äußern können“, sagt Marion Müller, die Pflegedienstleiterin im Maria-Martha-Stift.

Dass sich das Altenheim des Themas besonders intensiv annimmt, liegt vor allem an Edina Zukic. Im Rahmen ihrer zweijährigen Weiterbildung zur Wohnbereichsleiterin hat sie sich mit der Zahngesundheit älterer Menschen umfassend beschäftigt und sogar ihre Abschlussarbeit darüber verfasst. Heimleiterin Anke Franke freut sich, dass das Maria-Martha-Stift davon so spürbar profitiert: „Mir ist wichtig, dass Projekte im Zusammenhang mit Weiterbildungen die Einrichtung auch wirklich voran bringen. Das ist Frau Zukic ausgezeichnet gelungen.“ Sie habe sich auf die Suche nach einer passenden Partnerschaft mit einer Zahnarztpraxis gemacht, die Verträge vorbereitet und die Visiten in den Betrieb des Altenheims implementiert. Edina Zukic leitet nun eine Wohngruppe im Haus am Kleinen See und freut sich, dass sie ihr erworbenes Wissen unmittelbar einbringen kann. Denn dass die Zahnärzte regelmäßig ins Maria-Martha-Stift kommen, ist das eine. Mindestens so wichtig sei aber, dass Mitarbeiterinnen im Alltag erkennen, wenn eine Bewohnerin Probleme mit Mundraum oder Zähnen hat und sie dann der Zahnärztin vorstellen, wenn diese im Haus ist.

„Jeder Mensch ist einzigartig und hat unterschiedliche Bedürfnisse. Moderne Zahnmedizin berücksichtigt das“, sagt Luisa Göllner und erklärt, dass je nach Bedarf individuelle Behandlungspläne erstellt werden. „Die Bewohner und Mitarbeiterinnen werden aktiv in den Behandlungsprozess einbezogen und entsprechend geschult“, sagt Marion Müller. Die Zahnärztin hat die Mitarbeiter des Altenheims unter anderem in die richtigen Techniken zum Einsetzen und Herausnehmen von Prothesen eingewiesen. Geplant sind zudem Fortbildungsveranstaltungen der Zahnarztpraxis für Mitarbeiterinnen der Pflegeheims, um die Aufmerksamkeit und das Wissen um die Zahnpflege gezielter zu schulen.

„Eine sehr sympathische Frau ist das, die Zahnärztin“, sagt eine Bewohnerin nach ihrer Untersuchung. Von Zahnarztphobie ist an diesem Morgen im Maria-Martha-Stift jedenfalls nichts zu spüren. Das mag auch daran liegen, dass Luisa Göllner den Senioren zwar auf den Zahn fühlt, aber niemandem in den Zahn bohrt. Das kann sie auch gar nicht, denn für weiterführende Behandlungen braucht es dann doch einen Zahnarztstuhl, den die Zahnmedizinerin verständlicherweise nicht einfach mitbringen kann.

Für Heimleiterin Anke Franke sind die regelmäßigen Besuche der Zahnärztin ein echter Gewinn: „Wir können damit die Zahngesundheit unserer Bewohnerinnen und Bewohner engmaschig im Blick behalten und wirklich rasch reagieren, wenn es nötig wird.“ Denn das Leben genießen zu können, hänge sprichwörtlich auch vom Genuss guten Essens ab. „Und das funktioniert am besten mit einem gesunden Mundraum und kräftigen Zähnen.“