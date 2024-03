Senior setzt Auto in Tiefgarage gegen eine Betonwand

Ein 79-jähriger Fahrer eines Mercedes wollte am Dienstagvormittag eigentlich in der Tiefgarage eines Supermarktes in der Ludwig-Kick-Straße in einen Parkplatz einfahren. Aus bisher unbekannter Ursache beschleunigte er jedoch mit seinem Fahrzeug und fuhr frontal gegen eine Betonwand.

Dabei lösten die Airbags am Fahrzeug aus. Der 79-Jährige wurde beim Aufprall leicht verletzt. Auf Befragen durch die Polizei konnte er zum Unfallhergang keine Angaben machen.

Vermutlich war er mit der Bedienung des Mietwagens nicht vertraut, heißt es in der Mitteilung der Polzei. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand einen geschätzter Schaden von rund 5000 Euro.