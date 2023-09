Große Suchaktion auf dem Bodensee: Nachdem Zeugen Mittwochnachmittag ein verlassenes Segelboot südwestlich vom Pulverturm entdeckt haben, suchen Einsatzkräfte aus Österreich und Deutschland den gesamten Ostteil des Sees nach einem verschwundenen Segler ab.

Zeugen hätten noch gehört, wie jemand um Hilfe gerufen hat. „Als sie herausgefunden haben, woher der Hilferuf kam, fanden sie nur noch das verlassene Segelboot vor“, sagt Gerd Drexler, Chef der Lindauer Wasserschutzpolizei. Die Zeugen alarmierten die Polizei und blieben vor Ort, um die Unglücksstelle einzugrenzen.

Einsatzkräfte bilden Suchkette

Das Segelboot wurde in den Lindauer Hafen geschleppt. „Wir vermuten, dass ein älterer Herr allein auf dem Boot war“, so Drexler weiter. Ob er zum Schwimmen in den Bodensee ist oder hineingefallen ist, sei noch nicht bekannt.

Die Lindauer Wasserschutzpolizei sucht derzeit gemeinsam mit anderen Einsatzkräften, auch aus Österreich, nach dem Mann. „Wir haben einen Suchkette gebildet“, sagt Drexler. An ihr sind Wasserwacht, Feuerwehr, THW und die Wasserpolizei Hard beteiligt.

Bislang verlief die Suche ohne Erfolg. Von dem Mann fehlte bis zum Abend jede Spur.