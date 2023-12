Der Seezugang am Eichwaldbad war bis Mitte Dezember geschlossen. Die Stadt räumt auf Nachfrage der LZ jetzt ein, dass es diesbezüglich auch gar keine vertragliche Regelung mit Bad-Betreiber Andreas Schauer gibt. Der Faktencheck zur Therme liest sich anders.

Vor dem Bau der Therme war es so: Außerhalb der Freibadsaison war der Seezugang am Eichwaldbad für Spaziergänger geöffnet. Die Stadt hatte immer versichert, dass sich daran auch nach dem Bau des neuen Bades nichts ändern werde.

„Das Seeufer wird außerhalb der Freibadsaison weiterhin für Spaziergänger direkt erreichbar sein“, steht im Faktencheck, den die Stadt im Vorfeld des Thermen-Bürgerentscheids veröffentlicht hat. Bis auf den Saunaaußenbereich würden alle Uferflächen zugänglich sein, heißt es dort weiter. „Dies gilt auch für die Uferfläche vor dem Bereich von Therme und Vitalbad.“

Sturmschäden müssen noch beseitigt werden

Vertraglich festgehalten wurde all dies aber nicht, wie Patricia Herpich, Sprecherin der Stadt, nun auf Nachfrage der LZ einräumt.

In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Stadtrat nicht öffentlich mit den Vertragsangelegenheiten zwischen Stadtverwaltung und Thermenbetreiber Andreas Schauer beschäftigt. „In den Verträgen findet sich keine Regelung zur Öffnung des Seezugangs“, schreibt Herpich auf Nachfrage weiter. „Da öffentlich zugesagt wurde, dass die Öffnung im Herbst/Winter erfolgen werde, weiß der Stadtrat sehr zu schätzen, wenn der Seezugang durch die Schauer & Co für die Wintersaison ermöglicht wird.“

Schon in den vergangenen Jahren haben sich Lindauerinnen und Lindauer darüber geärgert, dass der Seezugang am Eichwald nach der Freibadsaison erst einmal längere Zeit zu blieb. Vor zwei Jahren zum Beispiel wurde er erst auf mehrfaches Nachhaken der LZ Ende November geöffnet.

Diesen Winter waren die Tore am Eichwaldbad bis Mitte Dezember zu. Auf Nachfrage der LZ Ende November verwies Schauer auf einen Zaun, der noch aufgestellt werden müsse. Nun müssten noch Sturmschäden beseitigt werden, schrieb Schauer auf erneute Nachfrage am Dienstag. „Ich denke in einer Woche ist das final erledigt.“

Nun ging es doch schneller. Der Seezugang ist wieder geöffnet, bestätigt Andreas Schauer. Da der Boden momentan zu weich sei, um einen Hubsteiger aufzustellen, müssten die Baumarbeiten verschoben werden. Die entsprechenden Bereiche seien so lange mit einem Band abgesperrt.

Im kommenden Jahr, versichert er, werde „das Strandbad nach Abschluss der Arbeiten ab circa Ende Oktober bis zur Saisonvorbereitung Anfang April begehbar sein“.