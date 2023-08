Eine Schwimmerin ist am Dienstag kurz vor acht Uhr im Bodensee vor Bregenz in eine Notlage geraten. Wie die Polizei berichtet, schwamm die 76-Jährige ohne Begleitung, aber mit einer Schwimmboje im Bereich des Steinstrandes in der Nähe des Sporthafens in Bregenz im Bodensee.

Als die Frau zum Strand zurückschwimmen wollte, rief sie um Hilfe und trieb kurz danach bäuchlings mit dem Gesicht unter Wasser an der Oberfläche.

Schwimmerin liegt auf der Intensivstation

Drei Passanten kamen der Frau zu Hilfe, brachten sie an Land und führten dort Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Die Frau wurde notärztlich versorgt und anschließend mit dem Hubschrauber ins LKH-Feldkirch verbracht, wo sie derzeit intensivmedizinisch behandelt wird.