Der Mann, der bei einem Motorradunfall am Mittwochabend schwer verletzt wurde, ist noch im Krankenhaus.

„Der Schwerverletzte ist ansprechbar, wird aber immer noch im Klinikum behandelt“, schreibt Polizeisprecher Holger Stabik auf Nachfrage der LZ. „Er erlitt unter anderem mehrere Knochenbrüche.“

Der Mann war am frühen Mittwochabend mit drei anderen Motorradfahrern in der Von–Behring–Straße in Reutin unterwegs gewesen, als ihm laut Polizei ein Auto die Vorfahrt nahm.

Rettungshubschrauber fliegt Mann ins Krankenhaus

Die 60–jährige Fahrerin sei direkt in den Mann auf dem Motorrad gefahren. Dieser wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die anderen drei Motorradfahrer und die Autofahrerin blieben unverletzt. Die Polizei musste die Straße bis etwa halb sieben am Abend komplett sperren.