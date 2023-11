Schweres Wochenende für die Islanders

Mit dem Selbstbewusstsein vom vergangenen Sechs-Punkte-Wochenende geht es für die EV Lindau Islanders dieses Wochenende gleich gegen zwei Topteams der Eishockey-Oberliga Süd. Am Freitag (19.30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem exzellent besetzten Aufstiegsfavoriten Blue Devils Weiden, am Sonntag (18.30 Uhr) geht es für die Islanders dann zum zweiten Derby gegen die Memmingen Indians.

Man wächst ja bekanntlich an seinen Aufgaben, und so werden die Lindauer motiviert ins kommende Wochenende gehen. Mit den Blue Devils kommt der unangefochtene Tabellenführer erstmals in die BPM-Arena. Mit zwölf Siegen aus 13 Spielen reisen die Oberpfälzer an den Bodensee. Die einzige Niederlage mussten die Devils bisher beim Tabellenzweiten Deggendorf einstecken. Und wie beim ersten Aufeinandertreffen Anfang Oktober wird wohl auch diesmal wieder die Defensive entscheidend sein. In Weiden gelang es den Inselstädtern immerhin, das Spiel bis in die 58. Minute offen zu halten, obwohl gleich vier wichtige Akteure krankheitsbedingt fehlten. Die Oberpfälzer konnten das Spiel erst in den letzten zwei Minuten für sich entscheiden, als sie noch auf 5:2 davonzogen.

Hierauf hat EVL-Headcoach John Sicinski in der Vorbereitung auch sein Hauptaugenmerk gelegt. Im Interview sagte der 49-jährige Kanadier: „Wir haben uns intensiv mit ihrer Offensive beschäftigt, aber zu viel möchte ich natürlich noch nicht verraten. In jedem Fall wollen wir ihnen das Leben schwer machen und ihren Aufbau stören. Ihre individuelle Qualität ist uns natürlich bewusst, deshalb dürfen wie bei ihnen keinen Spielfluss aufkommen kommen.“

Ausfälle im Training verhindern Powerplay-Training

Das von ihm nach der Begegnung mit Bad Tölz kritisierte Spiel in Überzahl konnte er diese Woche zu seinem Missfallen nicht trainieren lassen, da zu viele Spieler aufgrund von Arbeitsbelastung oder aus Krankheitsgründen nicht zum Training erscheinen konnten.

Der verletzte Walker Sommer wird dieses Wochenende definitiv noch fehlen. Ein MRT wird gegen Ende der Woche zeigen, wie lange noch.

Sebastian Buchwieser, ehemaliger Lindauer Bayernliga-Meistercoach und heute Trainer der Blue Devils, wird am Freitag ebenfalls fehlen, da er nach dem Spiel gegen Memmingen wegen unsportlichen Verhaltens gegenüber den Spieloffiziellen für ein Meisterschaftsspiel gesperrt wurde. Co-Trainer Martin Mazanec übernimmt seine Aufgaben.

Sicinski will offenen Schlagabtausch verhindern

Nicht weniger spannend wird wohl das Auswärtsspiel der Islanders am Sonntag in Memmingen. Dort mussten sich die Lindauer vor zwei Wochen nach einem äußerst wilden Spiel mit 4:6 geschlagen geben. Zwei Führungen der Indians konnten die Islanders jeweils schnell ausgleichen, ehe Memmingen weitere Tore vorlegte. Die Lindauer gaben aber zu keinem Zeitpunkt auf und kamen mehrmals wieder heran. Erst fünf Sekunden vor Schluss machten die Memminger das entscheidende 6:4.

Ein Spielverlauf, den Trainer Sicinski am Sonntag unbedingt vermeiden will: „Wir müssen diese Art von offenem Schlagabtausch verhindern, denn damit spielen wir ihnen nur in die Karten. So einfach dürfen wir es ihnen diesmal einfach nicht machen. Unser Ziel ist es, aus einer starken Verteidigung heraus Chancen zu kreieren, und diese dann auch zu nutzen.“

Ein langes Abtasten wird es wohl am Sonntag in Memmingen nicht geben, zu bedeutsam ist für beide Mannschaften und ihre Fans diese Partie.

Beide Spiele können live bei SpradeTV verfolgt werden.