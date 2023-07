Schwerer Unfall in Oberreutin - Mann rammt Baum und stribt

Einen Toten forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Kemptener Straße in Lindau. Der Fahrer eines Mercedes kam vom Kreisel an der Esso-Tankstelle Richtung stadtauswärts links von der Straße ab, rammte ein Verkehrsschild um und blieb schließlich quer auf dem Fuß-/Radweg in Höhe eines Autohauses stehen, nachdem ein Baum das elektrisch betriebene Auto zum Stehen brachte.

Nach ersten Vermutungen geht die Polizei von einem medizinischen Notfall aus, genauere Erkenntnisse können aber erst durch ein Gutachten festgestellt werden. Die Feuerwehr kam mit vier Einsatzfahrzeugen und 36 Mann, nachdem ein Unfall mit eingeklemmter Person gemeldet worden war. Sie unterstützte die Rettungskräfte des BRK beim Versuch, den 55-jährigen Fahrer zu reanimieren, was letztendlich nicht mehr klappte.