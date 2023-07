Das Lindauer Kinderfest wird am Mittwoch wieder tausende Lindauer und Besucher in die Stadt locken. Wie in jedem Jahr überträgt die Lindauer Zeitung Umzug und Festakt im Livestream.

Für all diejenigen, die nicht selbst dabei sein können, geht am Mittwoch, 26. Juli, ab 9 Uhr der Livestream online. Sie finden ihn unter go.schwaebische.de/hoch. Außerdem wird der Stream in der Facebook–Gruppe „Du weißt, dass du aus Lindau bist...“ übertragen.