Schwaches Ende trübt Eisenbarths Bilanz

Pirmin Eisenbarth steht schon wieder seit Mitte November voll im Training. Damit will der Radsportler aus Lindau sicherstellen, in guter Verfassung zu sein, wenn es wohl Ende Januar wieder in der Türkei losgeht. Der 28-Jährige hofft in seinem zweiten Jahr auf der Straße auf eine konstantere Saison, so haben die enttäuschenden Leistungen in den letzten Rennen die Bilanz des Jahres 2023 etwas getrübt.

Dennoch besitzt er das Vertrauen seines Teams Bike Aid. Die Zusammenarbeit besteht nach einem insgesamt erfolgreichen Premierenjahr des langjährigen Mountainbikers auch im Jahr 2024 - das war letztlich auch nur Formsache. „Ich fühle mich da wohl. Ich bin zufrieden mit dem Team und sie mit mir“, sagt Eisenbarth. Besonders gut gefällt ihm beim Rennstall mit Sitz in Blieskastel (Saarland) die Chance, ganz viele verschiedene Länder zu entdecken. „Bike Aid hat mit den attraktivsten Rennkalender deutscher KT-Teams (Kontinentale Mannschaften, Anm. d. Red.). Man kommt rum in der Welt“, sagt der Lindauer.

Faszinierende Griechenland-Tour

Am meisten genoss er die Tour of Hellas in Griechenland. Die Landschaft, die Berge und der Blick aufs Meer haben diese Rundfahrt zu einer sensationellen Erfahrung gemacht, positiv waren auch die guten Straßen sowie die angenehme Unterkunft. Im Mai war Eisenbarth noch gut drauf, was er mit dem dritten Platz auf der vierten Etappe auch unter Beweis stellte. Ebenfalls in Erinnerung bleibt ihm der Saisonabschluss in China, denn der Lindauer war das erste Mal in dem asiatischen Land. Er lobte die Organisation der Tour of Poyang Lake im September und sprach von einem „lohnenswerten Trip“. Sportlich sicherte er sich vier Top-Zehn-Platzierungen, „mit guter Form wäre mehr drin gewesen“, so Eisenbarth.

Die Umgewöhnung auf die Straße gelang dem Fahrer des TSV Niederstaufen erstaunlich schnell. Schon Ende März im dritten Rennen in Portugal (Volta Ao Alentejo) durfte er sich über seinen ersten seiner bisherigen 32,6 Zähler in der UCI-Weltrangliste freuen. In dieser Saisonphase zeigte Eisenbarth, dass er nach vielen Erfolgen im Mountainbikesport auch auf der Straße das Potenzial für starke Platzierungen besitzt. Probleme hatte der Lindauer allerdings noch mit sehr langen Eintagesrennen, bei der „Rund Um Köln“ (201 Kilometer, Rang 39) sowie bei der deutschen Meisterschaft im Schwarzwald (215 Kilometer, nicht beendet) stieß er körperlich an seine Grenzen. Nach einer krankheitsbedingten wochenlangen Pause baute er danach zudem massiv an Form ab. „Ich habe es nicht mehr geschafft, das Defizit auszugleichen“, gesteht der Lindauer und möchte daraus lernen:„Ich hätte früher an eine Pause denken sollen, dass sich der Körper erholen kann. Ich will es nicht mehr so weit kommen lassen, dass ich abgebrannt bin und nur halbfit Rennen fahre“, sagt Eisenbarth. Er und sein Team sind sich da einig, dass „es nicht ideal gelaufen ist“. In der Saison 2024 soll das Motto „Mehr Qualität statt Quantität“ gelten, das heißt, dass der 28-Jährige möglicherweise ein paar Rennen weniger bestreiten wird. „Ich habe die Freiheit, wenn es zu viel wird“, meint Eisenbarth, der von Björn Kafka trainiert wird.

Schon wieder voll im Training

Ein großes Ziel des Lindauers ist es, im Jahr 2024 bei der deutschen Meisterschaft auf dem Höhepunkt zu sein. Zudem hofft der Fahrer von Bike Aid auf seinen ersten Etappensieg, für Spitzenplätze im Gesamtklassement sei er eher weniger ein Kandidat. Bevor er Mitte November das Training intensivierte, gönnte er sich im Oktober einen Monat Pause. Diese Wochen waren wichtig, um für die Saison 2024 geistig wieder bereit zu sein. „Das Mentale ist eine ganz wichtige Komponente im Rad- und Leistungssport. Wenn der Kopf nicht stimmt, dann wirst du nichts hinbringen“, sagt Eisenbarth, der dem Körper somit auch die nötige Erholung gab. Es soll ein Baustein dazu sein, um im neuen Jahr mit einer hohen Konstanz zu überzeugen.