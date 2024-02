Schulz und Röhl sichern dem TSV 1850 Lindau vier Titel

Zwei Mastersschwimmer des TSV 1850 Lindau sind am vergangenen Wochenende bei den 38. Internationalen Deutschen Meisterschaften der langen Strecken in Solingen gestartet: Die beiden Langstreckenexperten Beate Schulz (AK 55) und Thomas Röhl (AK 65) stellten sich ihrer Konkurrenz in ihren Altersklassen. Dabei sprangen insgesamt vier Titel heraus.

208 Vereine hatten 553 Aktive angemeldet, darunter waren auch Sportler aus Österreich, der Schweiz und Spanien. Da das Event trainingstaktisch günstig für die bereits Ende Februar anstehende Masters-Weltmeisterschaft in Doha lag, nutzten es etliche Athleten zum Formtest. Dementsprechend hoch war die Meldezahl: mehr als 1000 Einzel- und Staffelstarts gingen vom Block.

Die Erfahrung ausgespielt

Bereits am Freitag standen die beiden längsten Freistil-Rennen auf dem Programm. Schulz, die seit Jahresbeginn eine Altersklasse aufgerückt war, spielte über 1500 Meter Freistil ihre ganze Erfahrung durch die Freiwasserrennen im Sommer aus. Die Lindauerin teilte sich das Rennen ideal ein und sicherte sich in 22:33,95 Minuten ihren ersten Einzeltitel überhaupt bei deutschen Meisterschaften im Becken.

Röhl folgte ihrem Vorbild. Auch er sicherte sich den deutschen Meistertitel, indem er anderthalb Minuten vor dem nächsten anschlug. Röhl, der im Sommer bei der WM in Japan gestartet war und deshalb auch kürzere Distanzen trainierte, gewann über 800 Meter Freistil den zweiten Titel. In starken 11:37,85 Minuten hielt er seinen Gegner erneut auf Distanz. Schulz, die eigentlich noch viel längere Strecken im Wettkampf schwimmt, verfehlte über 800 Meter Freistil mit der viertschnellsten Zeit das Siegertreppchen.

Schulterprobleme zwangen Röhl zu einer Umstellung

Am Samstag hatten die Freistilschwimmer Pause. Dafür standen unter anderem die 200 Meter Schmetterling auf dem Plan, über die Röhl startete. Der WM-Zweite musste im Vorfeld sein Training umstellen, denn Schulterprobleme ließen ein intensives Schmetterling-Programm nicht zu. Daher ging er mit gemischten Erwartungen an den Start. Nach dem halben Rennen lagen Röhl und Jürgen Singwald von der SG Westthüringen noch gleichauf, in der zweiten Rennhälfte musste Röhl Singwald aber ziehen lassen. Am Ende schlug Röhl drei Sekunden danach an und wurde deutscher Vizemeister.

Abschließend standen für die beiden Lindauer Athleten am Sonntag noch die 400 Meter Freistil an. Röhl und Schulz kamen beide nach 5:38 Minuten ins Ziel. Schulz wurde mit ihrer Zeit Fünfte, die amtierende Europarekordhalterin Claudia Thielemann gewann. Röhl siegte erneut mit riesigem Vorsprung und baute seine Gesamtmedaillenbilanz auf dreimal Gold und einmal Silber aus.