Schule wagt einen Blick über den Tellerrand

Das Bodensee-Gymnasium lädt zur Veranstaltungsreihe „Jenseits des Tellerrandes“ am Dienstag, 19. März, um 19 Uhr, in die Schulmensa ein. Zu Gast ist Thomas Strasser von der Pädagogischen Hochschule Wien mit seinem Vortrag „O.K. mit KI - Künstliche Intelligenz als Chance im Bildungsbereich?“

Dass Künstliche Intelligenz (KI) Einzug in den schulischen Alltag hält und dort eine immer stärkere Rolle spielt, sei nicht nur eine Frage technischen Könnens. Innerhalb der Pädagogik müsse sich auch kritisch mit dem Thema auseinander gesetzt werden, wird Strasser in einer Pressemitteilung des Bodensee-Gymnasiums zitiert. Wichtig sei dabei die Haltung. Dieser Begriff werde häufig als abstrakt und schwammig empfunden. Dennoch sei gerade diese ein wichtiger Eckpfeiler, um KI erfolgreich in den Bildungsbereich integrieren zu können, heißt es weiter.

In dem Vortrag des Wissenschaftlers soll der Versuch unternommen werden, „Haltung“ mit Bildung und Digitalität in Bezug zu setzen. Dabei wird das Thema sowohl wissenschaftlich als auch in Hinblick auf den praktischen Unterricht erörtert. Eine wichtige Rolle spiele außerdem eine reflektierte und genau definierte Haltung der Lehrenden.

Die Veranstaltungsreihe wird vom Förderkreis Pro Domo Bogy, eines Vereins für Werteerziehung am Bodensee-Gymnasium, organisiert. Auftakt der Veranstaltung ist die erstmalige Verleihung des Leuchtturm-Preis des jungen Förderkreises, der an eine Schülerin oder einen Schüler geht. Diese Person hat sich durch außerordentliches soziales und kulturelles Engagement um die Schulgemeinschaft verdient gemacht.

Es handelt sich dabei um eine öffentliche Veranstaltung. Der Eintritt ist frei.