Schulanmeldung in der Stadt Lindau

Im Schuljahr 2024/2025 werden alle Kinder, die im Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 geboren oder im vergangenen Schuljahr zurückgestellt worden sind, schulpflichtig. Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2018 geboren sind, liegen im Einschulungskorridor. Das heißt: Auch diese Kinder durchlaufen am 13. März das Anmelde- und Einschulungsverfahren.

Erziehungsberechtigte haben dann die Möglichkeit, nach Beratung durch die Schule und auf Grundlage einer entsprechenden Empfehlung zu entscheiden, ob ihr Kind zum Schuljahr 2024/25 oder erst im darauffolgenden Schuljahr eingeschult wird. Wollen die Eltern die Einschulung ihres Kindes auf das folgende Schuljahr verschieben, müssen sie dies der Schule in schriftlicher Form bis spätestens 10. April mitteilen.

Kinder, die im Oktober, November oder Dezember 2018 geboren sind, können auf Antrag angemeldet werden. Die Entscheidung über die Aufnahme trifft die Schulleitung. Kinder, die ab dem 1. Januar 2019 geboren sind, können auf Antrag angemeldet werden. Hierzu ist ein schulpsychologisches Gutachten notwendig. In diesem Fall wird um baldige Kontaktaufnahme mit der Schulleitung gebeten.

Grundsätzlich gilt: Alle Kinder müssen an der öffentlichen Grundschule, in deren Sprengel sie wohnen, oder an einer staatlich genehmigten privaten Volksschule angemeldet werden. Die Schulanmeldung ist Pflicht.

Die Erziehungsberechtigten sollen persönlich mit ihrem Kind zur Schuleinschreibung kommen. Mitzubringen sind folgende Unterlagen: Geburtsurkunde des Kindes und/oder das Familienstammbuch (Original), Bescheinigung des Gesundheitsamtes über die Teilnahme an der Schuleingangsuntersuchung; Bescheinigung des Gesundheitsamtes über den Impfstatus oder Impfpass (Original), bei alleinerziehenden Eltern der Sorgerechtsbescheid und gegebenenfalls der Zurückstellungsbescheid vom Vorjahr.

Kinder mit besonderen Förderbedarfen können von ihren Erziehungsberechtigten statt an der Grundschule unmittelbar an einem der Förderzentren angemeldet werden. Im Landkreis Lindau helfen hier die Schulleitungen des Sonderpädagogischen Förderzentrums Antonio-Huber-Schule in Lindenberg und das Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Sankt-Martin-Schule in Lindenberg weiter.

Im Sinne eines gelingenden Überganges vom Kindergarten in die Grundschule wird bei besonderen Bedarfen und Anliegen immer eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit der Schulleitung der Sprengelschule und die Vereinbarung eines Beratungsgespräches empfohlen.

Die Grundschulen in der Stadt Lindau sind folgende: Grundschule Lindau-Insel, Barfüßerplatz 3 - 5; Grundschule Lindau-Hoyren, Hoyerbergstraße 33; Grundschule Lindau-Reutin-Zech, Schulstraße 23 bzw. Leiblachstraße 8; und Grundschule Lindau-Oberreitnau, Hepachstraße 9.