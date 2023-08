Unbekannte haben die Sirenen an der Bahnstrecke zwischen Weißensberg und Lindau beschädigt. Die Staatsanwaltschaft Kempten befasst sich mit den Fällen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die unbekannten Täter sollen in sechs Fällen Kabel durchtrennt haben, wie die Bundespolizei mitteilt. „Die Warngeber des Systems sind untereinander durch ein an den Gleisen verlaufendes stromführendes Kabel verbunden“, schreibt die Bundespolizei. Solche Kabel seien durchgeschnitten worden.

Seit Juli arbeitet die Deutsche Bahn an der Strecke, an der in regelmäßigen Abständen sogenannte automatische Warnsysteme aufgestellt sind. Die Sirenen warnen die Bauarbeiter vor kommenden Zügen.

Sirenen mit Bauschaum befüllt

„In einem weiteren Fall wurden drei akustische Warnsignalgeber mit Bauschaum gefüllt“, so die Bundespolizei weiter.

Der erste Fall sei bereits am 9. Juli, der letzte am 10. August passiert — hauptsächlich in Schlachters, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagt. Ganz einkreisen lasse sich der Tatort aber nicht.

Die Bundespolizei ermittele im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kempten wegen „versuchten gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr“. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu möglichen Tätern machen können. Hinweise sind unter der Telefonnummer 0831/5407 980 möglich.