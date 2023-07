Am Montagnachmittag ist der Bauzug vor Josef Würtz’ Garten in Weißensberg angekommen. „Seit zwei Stunden extreme Lautstärke“, sagt er. Doch was wirklich stört, ist nicht die Baustelle. Sie geht vorbei. Allerdings heulen im Minutentakt laute und schrille Sirenen auf — und das jeden Tag. Josef Würtz ist einer von vielen, die an der Bahnlinie zwischen Lindau und Weißensberg wohnen und sich gestört fühlen. Beim Eisenbahnbundesamt (EBA) sind Beschwerden eingegangen. Jetzt prüft das Bundesamt die Baustelle.

Seit eineinhalb Wochen saniert die DB Netz AG die 13 Kilometer lange Bahnstrecke. Bauarbeiter tauschen Schienen, Schwellen und Schotter aus. Weil eingleisig weiterhin Züge fahren, müssen die Bauarbeiter gewarnt werden. Die Sirene klingelt bei jedem Zug von sechs Uhr am Morgen bis 20 Uhr am Abend. Noch bis November soll die Baustelle dauern.

Was viele nicht nachvollziehen können: Selbst wenn vor ihrer Haustüre gerade nicht gebaut wird, heulen die Sirenen. Teilweise sind sie alle paar Minuten zu hören, teilweise auch dauerhaft. Anwohner halten das nicht für verhältnismäßig.

Arbeiten müssen vorbereitet werden

Die Deutsche Bahn rechtfertigt ihr Vorgehen: Das akustische Warnsystem müsse im kompletten Umbaubereich eingeschaltet sein, da auf dieser Baustelle mehrere Firmen in unterschiedlichen Bereichen tätig sind, schreibt eine Bahnsprecherin auf LZ–Nachfrage. Weil auch Arbeiten vorbereitet werden müssten, müsse auch dort gewarnt werden.

Es kann keine Vollsperrung der Strecke vorgenommen werden. Bahnsprecherin

Warum kann die Bahn keine mobile Warnanlage aufbauen? Je nach Art und Umfang der Bauarbeiten sowie eingesetzten Maschinen könne diese eingesetzt werden, so die Bahnsprecherin. „Dies ist aber nur bei Baustellen zugelassen, auf denen nur in einem Bereich gearbeitet wird.“

Weil immer noch Züge fahren, sei die Baustelle besonders zu sichern. Ganz sperren will die Bahn die Strecke nicht. „Um den Betrieb des Fernverkehrs zwischen München und Zürich sicherzustellen, kann keine Vollsperrung der Strecke vorgenommen werden.“

Eisenbahnbundesamt prüft Verhältnismäßigkeit

Bei der Stadt Lindau sind schon „unzählige Lärmbeschwerden“ eingegangen, wie Sprecherin Bettina Wind auf LZ-Anfrage schreibt. Die Verwaltung prangere die unerträgliche Situation für die Anwohnerinnen und Anwohner an.

Sie habe das Eisenbahnbundesamt (EBA) aufgefordert, „die Baumaßnahmen der DB Netz AG im Hinblick auf die Lärmbelastung der Menschen in den betroffenen Bereichen zu überprüfen und entsprechende Maßnahmen zu veranlassen, damit der Schutz vor schädlichen Lärmimmissionen wiederhergestellt wird.“

Auch beim EBA sind bereits viele Beschwerden gelandet. Als Aufsichtsbehörde überwacht das Bundesamt, ob die Bahn sich an rechtliche Verpflichtungen hält.

Das Bundesamt geht den Hinweisen jetzt nach. „Von der DB Netz AG als verantwortlicher Bauherrin und Betreiberin der Eisenbahninfrastruktur hat das EBA kurzfristig eine Stellungnahme zum Sachverhalt sowie die vorgeschriebene Dokumentation zur lärmoptimierten Baustellenplanung angefordert.“ Nach deren Auswertung werde über das weitere Vorgehen entschieden.

Für unsere Gäste sind die Sirenen sehr unangenehm. Marianne Strodel

Vergangene Woche sind Feriengäste von Josef Würtz bereits abgereist. „Morgen kommen wieder Feriengäste“, sagt er. „Mal sehen, ob sie bleiben.“ Auch beim Campingplatz Gitzenweiler Hof oder beim Hotel Adler in Oberreitnau sind sowohl Angestellte als auch Gäste genervt. „Wieso kann man das in der heutigen Zeit nicht auch anders machen?“, fragt sich Seniorchefin Marianne Strodel. Das Hotel befindet sich in der Nähe der Gleise. „Für unsere Gäste sind die Sirenen sehr unangenehm.“

Oft bleibt es nicht bei einzelnen Sirenen–Tönen. Anwohner berichten von einem dauerhaften Ton, der teilweise über ein oder zwei Stunden nicht aufhört. Wenn eine Anlage gestört sein sollte, so die Bahnsprecherin, dient das dauerhafte Warnsignal als Rückfallebene. So werde dem Personal die Störung angezeigt.

Vergangene Woche hatten Anwohner von der Polizei erfahren, der Dauerton habe mit verspäteten Zügen zu tun. Um Verspätungen einzuholen, seien diese in einer höheren Taktung gefahren.

Warum nicht alles auf einmal erledigt?

Die Anwohner der Bahngleise sind Bauarbeiten und Lärm schon gewohnt. Erst vor wenigen Jahren wurde an der Strecke zwischen Lindau und Weißensberg lange gebaut. Bei der Elektrifizierung der Strecke Lindau — München wechselte die Bahn 2020 in einigen Bereichen Schienen schon einmal aus. Wieso konnte man damals die jetzige Sanierung nicht auch erledigen?

Das sei keine Option gewesen, so die Bahn. Wegen der eng getakteten Bautätigkeiten für die Elektrifizierung und des engen Zeitplans — unter anderem durch die vertraglichen Verpflichtungen mit der Schweiz — habe das nicht funktioniert.