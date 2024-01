Gerade zwei Jahre ist es her, dass die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim und die Kreissparkasse Augsburg sich zusammengetan haben und gemeinsam zur Sparkasse Schwaben-Bodensee wurden. Jetzt ist offenbar bereits die nächste Banken-Ehe geplant: Die Sparkasse Schwaben-Bodensee und die Sparkasse Günzburg-Krumbach wollen fusionieren.

Die Träger der beiden selbstständigen Sparkassen sähen „in einer Fusion sehr gute Möglichkeiten, neue Impulse zu setzen zum Wohle der gemeinsamen Region, auch in Zeiten besonderer Herausforderungen“, heißt es in der Pressemitteilung am Montag.

Konkret handelt es sich bei den Trägern um Zweckverbände aus den beteiligten Städten und Landkreisen. Stadt und Landkreis Lindau werden im Zweckverband der Sparkasse Schwaben-Bodensee von OB Claudia Alfons und Landrat Elmar Stegmann vertreten.

Werden Stellen abgebaut?

Der Augsburger Landrat Martin Sailer und der erste Bürgermeister der Stadt Krumbach, Hubert Fischer, haben laut Pressemitteilung von den beiden Zweckverbänden bereits grünes Licht für den Abschluss der Fusionsverhandlungen erhalten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das Fusionsziel sei eine kunden- und aufgabenorientierte Sparkasse mit regionaler Verwurzelung.

In Summe werden die Mitarbeitenden, die Kundinnen und Kunden sowie der gesamte Vertrieb profitieren. Thomas Munding

Vorstandsvorsitzender der neuen Sparkasse wird laut Pressemitteilung der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Schwaben-Bodensee, Thomas Munding. Sein Stellvertreter wird der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Günzburg-Krumbach, Daniel Gastl.

Als Begründung für die Fusion werden in der Pressemitteilung verschiedene Herausforderungen genannt, von denen die Beteiligten hoffen, dass sie in einem großen Haus besser zu bewältigen sind. Darunter Fachkräftemangel, steigende regulatorische Anforderungen und die Nutzung von Künstlicher Intelligenz.

Die Fusion bringe Kostenvorteile und Stabilität in einer anspruchsvollen Zeit, heißt es weiter. „Arbeitsplatzabbau, betriebsbedingte Kündigungen und Standortverlagerungen sind keine Themen im Rahmen des Fusionsvorhabens.“

Thomas Munding ist sich sicher: „In Summe werden die Mitarbeitenden, die Kundinnen und Kunden sowie der gesamte Vertrieb profitieren.“ Die neue Sparkasse werde die Attraktivität für gut ausgebildete Kolleginnen und Kollegen in der Region weiter erhöhen.

Neue Bilanzsumme: Zwölf Milliarden Euro

Die Verwaltungsräte und Verbandsversammlungen werden über den Zusammenschluss in den nächsten Wochen entscheiden. Anschließend werde dann in den jeweiligen kommunalen Gremien darüber informiert und abgestimmt. „Wenn die Entscheidungsträger vom Mehrwert einer Fusion überzeugt sind, gibt es auf Grundlage des Fusionsvertrages ab 1. Juli 2024, rückwirkend zum 1. Januar 2024, eine noch größere und leistungsfähigere Sparkasse Schwaben-Bodensee.“

Mit der Fusion würde ein neues Kreditinstitut mit einer Bilanzsumme von rund zwölf Milliarden Euro entstehen. In ihm arbeiten dann mehr als 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und es gibt insgesamt 100 Geschäftsstellen und Selbstbedienungs-Geschäftsstellen.

„Die Sparkasse hat ihren Sitz in den Städten Memmingen, Augsburg, Günzburg und Lindau“, heißt es in der Pressemitteilung. „Der Hauptsitz befindet sich in der Stadt Memmingen.“ Darüber hinaus seien „Kompetenzzentren“ in den Städten Krumbach, Mindelheim und Schwabmünchen vorhanden. „Ziel ist, dass die Sparkasse auf Basis dieser sieben Säulen dezentral organisiert wird.“