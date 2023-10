Lindau

Schon wieder sind falsche Polizeibeamte aktiv

Lindau / Lesedauer: 1 min

Sogenannte falsche Polizeibeamte haben am Donnerstag gegen 13 Uhr erneut versucht, mittels eines Schockanrufs bei einem 80-jährigen Rentner an Geld zu kommen. Auch in diesem Fall wurde laut Polizeibericht die Geschichte erzählt, dass ein Familienangehöriger einen Unfall gehabt hätte und dabei eine Person getötet worden sei.

Veröffentlicht: 27.10.2023, 12:49 Von: Lindauer Zeitung