Nun hat ein weiteres Storchenpaar entdeckt, dass die Oberleitungsmasten der Bahn ein scheinbar trefflicher Ort für den Nestbau ist. Von den Zügen, die unter ihnen vorbeirauschen, lassen sich die Tiere nicht beeindrucken.

An der Bahnlinie Richtung Wangen entlang der Holbeinstraße bauen die beiden unberingten Störche derzeit ihr neues Zuhause und künftige Brutstätte für ihre Jungen. Vielleicht sind sie an der Bahnlinie aufgewachsen, entweder in Oberreitnau oder in Enzisweiler.

Die Anwohner freut es, sie beobachten regelmäßig die beiden großen Vögel und fürchten nur, dass das Nest weggeräumt werden könnte. So, wie es kürzlich bei einem anderen Storchenpaar der Fall war (Lesen Sie HIER die ganze Geschichte).

Situation wird genau beobachtet

Bei der Bahn habe Sicherheit die oberste Priorität, schreibt eine Bahnsprecherin auf Nachfrage der LZ. „Es gilt eine Gefährdung von Mensch und Tier zu vermeiden.“

Aktuell werde die Situation vor Ort beobachtet und die Bahn stimme sich eng mit den zuständigen Behörden ab. „Momentan bleibt das Nest an Ort und Stelle.“