Nach der 0:11-Pleite gegen den SV Achberg am vorigen Wochenende hofft die SpVgg Lindau in der Fußball-Kreisliga A2 auf eine Leistungssteigerung am Sonntag gegen den VfB Friedrichshafen II.

Trotzdem rangiert der Club nur auf Platz 13. Unter der Leitung des Ex-Präsidenten Prof. Werner Mang war Lindau zweimal Zweiter. Was Mang zur aktuellen Situation sagt, lesen Sie hier.

Herr Mang, was ist falsch gelaufen, nachdem Sie sich nicht mehr zur Wahl gestellt haben?

Bei dem Freundschaftsspiel gegen Bayern saß Karl-Heinz Rummenigge neben mir und sagte: „Ihr spielt doch in der Oberliga“. Ich hatte den Verein neu aufgestellt und mit dem damaligen Bürgermeister Dr. Ecker einen Kunstrasenplatz geschaffen. Wir haben das Stadion saniert und ein neues Vereinsheim geschaffen.

Ich habe Herzblut und Geld in den Verein gesteckt. Aber die Mannschaft hat nicht mitgezogen. Es waren „Söldner“, die nicht mit dem Verein verbunden waren. Deswegen habe ich mich nicht mehr zur Wahl gestellt. Danach gab es eine unglückliche und nicht teamfähige Entwicklung. Es ist eine Katastrophe, wenn man 0:11 gegen Achberg verliert.

Was muss getan werden, um Lindau wieder an die Spitze zu führen?

Alle Vorstände seit meinem Rücktritt sollten sich den Spiegel vorhalten. Natürlich ist die Jugendarbeit sehr wichtig. Aber das Aushängeschild ist die erste Mannschaft. Ihr Image hat viele Beulen. Warum gehen denn die Lindauer Kinder nach Hege, Nonnenhorn, oder Schlachters? Weil dort Kameradschaft, ein liebevoller Umgang und Gemeinschaftssinn gepflegt wird. Das vermisse ich bei den Aktiven der Lindauer.

Deswegen glaube ich, dass man nur mit einem radikalen Schnitt und einem Neuanfang Licht am Ende des Tunnels sehen kann. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn Lindau in die B-Klasse absteigt und mit einem neuen Gesicht eine langfristige Perspektive hat. Mit neuem Präsidenten, guter sportlicher Leitung, Sponsoren und dem Trainerteam.