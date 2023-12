Viele Kinder, viele Erwachsene, ein Nikolaus mit zwei Engeln und Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons als Assistentin: Sie alle haben sich nicht vom regnerischen Wetter abhalten lassen, vor das Alte Rathaus zu ziehen.

In angespannter Erwartung hörten sie sich dort die Geschichte aus dem Goldenen Buch sowie das nette Nikolausgedicht der zwei Engel Frieda und Oskar an - bis sie endlich die Tasche mit all den Süßigkeiten vollstopfen lassen durften, die es am Nikolaustag so gibt: Clementinen, Nüsse, Äpfel und natürlich einen Schokoladenikolaus, den sein lebendes Ebenbild höchstpersönlich verteilt. Sich selbst kann er nicht hergeben, denn er wird ja im nächsten Jahr wieder gebraucht.

OB bringt Menge zum Singen

Und damit das nicht allzu trocken in akustischer Hinsicht abläuft, spielte die Jugendkapelle unter ihrem neuen Dirigenten David Schöpf dazu. Und Claudia Alfons hatte es doch tatsächlich geschafft, die Menge zum Singen zu bringen.

Das war lauter als das herzzerreißende Weinen so mancher Kleinen, bei dem nicht klar war, ob das die Ungeduld oder die Angst vor dem Mann mit dem langen weißen Bart war.