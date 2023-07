Schockanrufer wieder aktiv

Drei Menschen sind am Mittwoch zwischen 11.45 und 12.30 Uhr in Lindau und Bodolz Opfer von sogenannten Schockanrufen geworden. Zu einem Schaden kam es in allen drei Fällen nicht, wie die Polizei mitteilt. Im ersten Fall rief ein Mann bei einer 70–jährigen Frau an und teilte mit, dass die Tochter bei einem Unfall einen Fußgänger totgefahren hätte. Nun wäre eine Kaution von 100.000 Euro fällig, damit die Tochter nicht ins Gefängnis muss. Die 70–Jährige informierte einen Nachbarn, der den Betrugsversuch erkannte. Im zweiten Fall rief ein falscher Polizist bei einer 55–jährigen Frau an und teilte selbige Geschichte mit. Die 55–Jährige erkannte auch hier den Betrugsversuch und legte auf. Im dritten Fall wurde ein 95–jähriger Lindauer mit der gleichen Geschichte konfrontiert. Hier gab sich der Anrufer als Polizeibeamter von der Polizei Steißlingen aus und verlangte 80.000 Euro als Kaution. Es sollte eine Sofortüberweisung getätigt werden, auch wurde nach vorhandenem Bargeld und Gold gefragt. Dies kam dem 95–Jährigen jedoch komisch vor, er erkannte den Betrugsversuch.