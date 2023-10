Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin: Die Beach-Volleyballspielerin Kira Walkenhorst hat ihre Träume verwirklicht ‐ trotz herber Rückschläge. Können Unternehmer von der Spitzensportlerin lernen? Über Teambildung, Motivation und gemeinsame Ziele.

Zwei Sessel, ein großer Strauß mit Sonnenblumen, abgedunkeltes Licht: Wohlfühlatmosphäre auf der Bühne des Lindauer Stadttheaters. Moderatorin Maxi Weiss führt freundlich durchs Gespräch. Auch wenn sich Kira Walkenhorst auf Sand wohler fühlt, Grund für Lampenfieber hat sie nicht: Die Spitzensportlerin hat schon ganz andere Situationen gemeistert.

Olympische Spiele, Rio 2016. Im Land des Beach-Volleyballs stehen Kira Walkenhorst und Laura Ludwig im Finale den Gastgebern gegenüber. Es ist ein Hexenkessel, die Deutschen werden ausgebuht. Doch sie behalten die Nerven ‐ und machen die Sensation perfekt. Die Mühen der vergangenen Jahre haben sich gelohnt.

Ein Anruf verändert ihr Leben

Krankheit, Operationen, Reha: Rückschläge gab es genug. Doch Walkenhorst ließ sich nicht aufhalten, ihr Ziel zu verfolgen. Das macht Sportler zu Helden, auch zu Vorbildern. Donnerstagabend sitzt sie auf Einladung der Wirtschaftsjunioren Lindau-Westallgäu im Lindauer Stadttheater ‐ und nimmt geduldig die Bälle an, die ihr die Moderatorin zuspielt.

Hat ihren Traum verwirklicht: Olympiasiegerin Kira Walkenhorst (rechts) im Gespräch mit Moderatorin Maxi Weiss. (Foto: Yvonne Roither )

Kira Walkenhorst hat als Kind viele Sportarten ausprobiert, sich dann aber für Hallen- und Beach-Volleyball entschieden. Der Übergang in den Leistungssport gelang ihr dank der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Dann kam der Anruf, der ihr Leben veränderte: Sie war 22 Jahre alt, als sich Laura Ludwig, die „beste Volleyballerin Deutschlands“ bei ihr meldete. Sie selbst habe damals als „zielstrebiges, aber verletzungsanfälliges Nachwuchstalent“ gegolten.

Vertrauen und ein gemeinsames Ziel

Die beiden wurden ein Team und auf eine gewisse Art auch Unternehmerinnen. Denn Beach-Volleyballer müssten viel selbständiger agieren als ihre Kollegen in der Halle, sich selbst um Trainer und Physio kümmern, erklärt Walkenhorst.

Doch was macht ein gutes Team aus? Vertrauen und ein gemeinsames Ziel, sagt sie. Vertrauen in den Trainer, aber auch in die Sportpartnerin. Als Walkenhorst 2014 am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankte und sechs Monate „auf dem Sofa lag“, beendete Ludwig zwar mit einer anderen Partnerin die Saison. Doch der gemeinsame Weg stand nie in Frage.

Das Ziel verbinde, „egal wie unterschiedlich wir von der Persönlichkeit sind“. Abseits vom Feld hätten sie „keinen gemeinsamen Anker“, sagt Walkenhorst. Diese Unterschiedlichkeit zu akzeptieren und dann im besten Fall ergänzend aufs Feld zu bringen, sei die große Herausforderung gewesen.

Fehler im Sand begraben

Dabei habe ihr die Sportpsychologin geholfen. Auch beim Umgang mit ihrer Wut: Anstatt sich über einen Fehler aufzuregen und dann weitere Fehler zu machen, bohrt sie ein Loch in den Sand ‐ um ihn dort zu begraben. Mittlerweile gelinge ihr das rein gedanklich, sagt sie lachend.

Ihre Stärken auf dem Feld, Angreifen und Blocken, kann sie auf der Bühne des Stadttheaters nicht zeigen. Das Gespräch plätschert dahin, kritische Nachfragen gibt es nicht. Von den Emotionen, von denen der Sport lebt, kommt nur wenig rüber.

Dabei hat die Volleyballerin viel zu sagen: Wie sehr sie Niederlagen hasst und doch weiß, dass diese sie vorwärts bringen. Als Kira Walkenhorst und Laura Ludwig ein Jahr vor Olympia bei der WM schon in der Vorrunde scheitern, seien sie „gebrochen rausgegangen“. Doch nach dem ersten Schock zeigte sich: Dieses „Wachrütteln“ habe das Team gebraucht, danach sei der Knoten geplatzt. „Ohne diese Niederalge wäre es anders gelaufen.“

Ein Knie für Olympia

2014 reißt der Meniskus und Walkenhorst steht vor der Wahl: ein Knie zu haben, das auch im Alter hält oder eines, das rechtzeitig zu Olympia wieder fit ist. Sie musste nicht lange überlegen. Ihren Kindheitstraum Olympia wollte sie nicht „wegschmeißen“. Auch wenn sie das Knie heute immer wieder spüre, bereut habe sie die Entscheidung nicht.

Was hat sie zu diesen Leistungen motiviert? „Die wichtigste Motivation ist intrinsisch“, sagt Walkenhorst. Kommt also aus dem Innneren und nicht durch irgendwelche äußeren Anreize zustande.

Dass der Leistungsgedanke bei Kindern und Jugendlichen immer mehr zurückgefahren wird, sieht sie kritisch. Als dreifache Mutter weiß sie: „Kinder machen doch eh aus allem einen Wettkampf.“ Das bereite sie auf den späteren Konkurrenzkampf im Beruf vor und sie lernten, mit Niederlagen umzugehen.

Wie sie den Sport „bestmöglich unterstützt“

Kira Walkenhorst steckt gerade wieder in der Reha ‐ wegen des anderen Knies. Diesmal hat sie sich für ein Knie entschieden, das im Alter hält ‐ und für eine lange Pause. Im November darf sie endlich wieder Sport machen. Solange ihr Volleyball noch so viel Spaß- und der Körper mitmacht, will die 32-Jährige nicht ans Aufhören denken. Ihr Plan ist, wieder mit einer Nachwuchssportlerin auf nationalen, aber auch internationalen Wettbewerben zu spielen. Vielleicht auch eine Trainingsgruppe gründen, „um den Sport bestmöglich zu unterstützen“.

Ihr Rat: „Schmeiß Deinen Traum nicht weg. Man stolpert, fällt auch mal. Aber man kann aufstehen oder einen Umweg gehen und ans Ziel kommen.“