Bis zum Schluss reißen die Beschwerden nicht ab: Seit Juli werden Anwohner von lauten Sirenen an der Bahn–Baustelle zwischen Lindau und Weißensberg gestört.

Auch von dem Baulärm in der Nacht sind sie genervt. Das Eisenbahn–Bundesamt lässt sich währenddessen viel Zeit mit der Auswertung der Immissionswerte. Die gute Nachricht: Ab Freitag ist Schluss mit den schrillen Tönen.

Teilweise gehe ich extra früh ins Bett, damit ich überhaupt noch schlafen kann. Anwohnerin

Die Anwohnerin wohnt nur wenige Meter neben den Bahngleisen unterhalb des Hoyerbergs. Mal um zwei Uhr oder um fünf Uhr am Morgen sei sie hochgeschreckt, weil draußen geflext, Schotter abgeladen und geschoben wurde, erzählt die Frau.

Tagsüber könne sie wegen der lauten Sirenen nicht in ihrem Garten entspannen und nachts komme sie wegen des Baulärms nicht zur Ruhe. Für sie ist die Situation „eine Zumutung“.

Ist das Lärmbelästigung?

Ist die Baustelle zu laut? Nachtarbeiten können „zulässig sein“, so das Eisenbahn–Bundesamt (EBA) auf Nachfrage. Allerdings nur, wenn diese nicht gegen die allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm verstoßen. Die Bahn teilt auf Anfrage mit, dass sie sich an die Lärmgrenzwerte halte, die dort vorgesehen sind.

+++ Das EBA hat als Aufsichtsbehörde versagt, kommentiert Ronja Straub HIER +++

Ein Blick in die Vorschrift zeigt: In Mischgebieten mit Gewerbe und Wohnungen liegt der Richtwert für Immission bei 60 Dezibel am Tag und 45 Dezibel in der Nacht. Letzterer gilt als überschritten, wenn Messungen bei mehr als 65 Dezibel liegen. In reinen Wohngebieten sind die Zahlen niedriger. Gemessen werden muss mit speziellen Messgeräten.

Diese Züge fallen wegen der Baustelle aus Wegen der Baustelle fallen Züge aus. Zwischen Samstagfrüh, 9. September, und Dienstagfrüh, 12. September, entfallen die Züge zwischen Lindau-Reutin und Hergatz sowie einzelne Züge in den Nacht- und Morgenstunden zwischen Immenstadt/Hergatz und Reutin/Insel. So entfällt auch der Zug RB 57553 (20.29 Ankunft Lindau-Insel) am 11. September von Hergatz. Die Züge werden durch einen Bus ersetzt. Das Unternehmen Go-Ahead teilt mit, dass alle Go-Ahead Züge zwischen Insel/Reutin und Wangen von Samstag, 9. September, bis Montag, 11. September, entfallen. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Außerdem ist der Bahnübergang Giebelbachstraße/Holdereggenstraße von Samstag, 9. September, 0.15 Uhr, bis Dienstag, 12. September, 7 Uhr, gesperrt. Es gibt eine Umleitung. Anlieger dürfen bis zur Baustelle fahren. Wegen der Bauarbeiten im Oktober entfallen demnach auch alle Go-Ahead-Züge zwischen Insel/Reutin und Wangen von Samstag, 14. Oktober bis Sonntag, 29. Oktober. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Das haben EBA–Mitarbeiter im August vor Ort gemacht, nachdem jede Menge Beschwerden eingegangen waren. Sowohl der Bodolzer Bürgermeister, also auch die Stadt Lindau und etliche Anwohner hatten sich über die Sirenen beschwert. Diese warnen die Bauarbeiter, die auf der 13 Kilometer lange Bahnstrecke Schienen, Schwellen und Schotter austauschen.

Anwohnerin misst selbst

Das EBA ist Aufsichtsbehörde. Das heißt: Es überwacht, ob die Deutsche Bahn sich an ihre Verpflichtungen hält. Mit Ergebnissen zu den Messungen lässt das Amt aber wochenlang auf sich warten.

In der Zwischenzeit wurde die Anwohnerin vom Hoyerberg selbst aktiv und hat gemessen — zwar nicht mit einem professionellen Gerät, aber mit einer Handy–App. Diese zeigte zwischen 70 und 80 Dezibel in der Nacht und etwa 70 Dezibel am Tag an. Die zulässigen Werte sind demnach überschritten.

Das EBA gibt seine Zahlen erst auf Nachfrage am späten Donnerstagnachmittag preis. Das Ergebnis deckt sich mit dem der Anwohnerin vom Hoyerberg. Die EBA– Mitarbeiter maßen tagsüber, unter anderem an der Bodenseestraße, und kamen auf 76 Dezibel. Damit überschreitet die Lautstärke der Sirenen den Richtwert um 16 Dezibel.

Wie ein EBA–Sprecher schreibt, habe man die Bahn „zu möglichen Abhilfemaßnahmen“ in den Tagstunden zwar angehört. Konsequenzen gab es aber offenbar nicht.

Lärmschutzwände waren nicht möglich

Mobile Lärmschutzwände aufzustellen, um Lücken in der bestehenden Lärmschutzwand zu schließen, sei nicht umsetzbar gewesen. „Da die beiden Bahnübergänge in dem Bereich mittlerweile wieder für den Kraftverkehr freigegeben sind.“ Andere Lösungen stünden wegen des „Bauablaufs und den Erfordernissen des Nahverkehrs“ nicht zur Debatte.

Es müsse die Verhältnismäßigkeit zwischen dem „Nutzen einer Maßnahme für die betroffenen Anwohner und dem Aufwand für die Bauherrin beziehungsweise dem öffentlichen Interesse an den Bauarbeiten“ abgewogen werden, so das EBA.

Zu einem früheren Zeitpunkt musste das EBA die Bahn schon einmal ermahnen: Eigentlich sollten die Bauarbeiten bereits ab 6 Uhr am Morgen beginnen. Das Amt hatte mit sofortiger Wirkung angeordnet, dass die Sirenen erst ab 7 Uhr zu hören sein dürfen. Die Bahn justierte nach.

Sirenen werden abgebaut

Gegen die Lautstärke der Sirenen hat sie aber nichts getan. Dafür wäre es mittlerweile ohnehin reichlich spät. Denn nach zwei Monaten Baustelle werden die Sirenen jetzt abgebaut. Inzwischen seien die Bauarbeiten soweit fortgeschritten, dass das Warnsystem am Freitag abgeschaltet werden könne, schreibt der Sprecher der EBA. Die Bahn bestätigt: Die automatische Warnanlage sei für die Bauarbeiten nicht mehr nötig.

Ganz beendet ist die Baustelle damit aber nicht. Auswirkungen hat sie noch auf den Zugverkehr. Von Samstag, 9. September, bis Dienstag, 12. September, fallen vermehrt Züge aus (siehe Kasten).

Danach könnte bis zum 15. Oktober erst einmal Ruhe sein. Bis dahin seien „keine relevanten Arbeiten geplant“, so ein Bahn–Sprecher. Erst dann sei die Strecke zwischen Aeschach und der Insel dran. Für die Zeit der Bauarbeiten bis Ende Oktober soll dieser Abschnitt komplett gesperrt werden. Züge können dann nicht fahren (siehe Kasten).

Auch wenn die Sirenen passé sind — mit dem Baulärm dürfte es zwischen Aeschach und der Insel noch weitergehen.