Schlagabtausch im Stadtrat: Während die einen erst einmal nicht weiter Geld für die Pläne zum Neubau der Mittelschule ausgeben wollen, ist das für die anderen der einzig richtige Weg. Einigkeit gibt es bis zum Schluss nicht. Eine Mehrheit beschließt aber dennoch, die Planungen zum Neubau der Mittelschule auf Eis zu legen. Das ermögliche auch die Chance, die Grundschulen zu priorisieren, so die Befürworter.

Es war eine lange und hitzige Diskussion am Mittwochabend. Dabei zog sich ein Riss durch den Lindauer Stadtrat. Auf der einen Seite waren die Stadträtinnen und Stadträte der Bunten Liste, der SPD, der Bürgerunion, der FDP und der ÖDP. „Wir wollten die Mittelschule bauen, aber es wird es uns so nicht gelingen“, sagte Angelika Rundel (SPD). Es gehe nicht darum, den Plan A ad acta zu legen. Aber man wolle Steuergelder nicht weiter falsch ausgeben.

Man müsse den ursprünglichen Plan weiterverfolgen, hielt Andreas Reich von den Freien Wählern dagegen. Seine Fraktion vertrat gemeinsam mit der CSU, den Jungen Aktiven und der Freien Bürgerschaft die Gegenseite. „Wenn wir das nicht machen, sorgen wir für Probleme bei den Kindern“, sagte er. Man könne es dem Elternbeirat und der Schulleitung nicht antun, jetzt nicht weiterzumachen.

„Blockade-Politik“

Die Enttäuschung von Schulleitung und Elternbeirat könne sie gut verstehen, so Rundel. Sie betonte auch, dass man dringend gute Pläne für den Standort der Mittelschule in Aeschach brauche. Das Verhalten ihrer Stadtratskollegen bezeichnete sie als „Blockade-Politik“.

Bislang war der einhäusige Neubau der Mittelschule Dreh- und Angelpunkt im Schulentwicklungskonzept. Nach dem von der Stadtverwaltung ausgearbeiteten Plan B, der im Stadtrat zum Beschluss stand, sollen die Planungen dafür pausiert werden. Die Konsequenz daraus: Die Mittelschule bleibt erst einmal zweihäusig mit ihrem Standort in Reutin und in Aeschach. Außerdem solle ein „Maßnahmenmix aus mehreren priorisierten Einzelprojekten für verschiedenen Standorte erarbeitet werden“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Details zu dieser Planung werden auch in der Sitzung am Mittwochabend nicht näher erläutert. Bevor man mehr zu einzelnen Ausweich-Gebäuden sagen könne, „müssen man zunächst wissen, wie viel Platz wir genau brauchen“, sagt Daniel Obermayr (BL) auf Rückfrage am nächsten Tag. Man habe Bestand aber bereits geprüft, sagte Roland Freiberg (BU).

Pädagogisches Konzept müsse durchgezogen werden

Günther Brombeiß (FB) will an einer Einhäusigkeit und einem entsprechenden Neubau auf der Blauwiese für die Mittelschule festhalten. Denn in dem Schulstandort in Aeschach könne man das pädagogische Konzept nicht umsetzen.

Ein anderes Problem sei, so Brombeiß, dass man aktuell nicht wisse, wie viel die Mittelschule eigentlich kostet. „Das fehlt“. Man müsse Geld investieren, um weiter zu planen.

Laura Brombeis (BL) hingegen findet es „absurd“, Planungen mit mehreren Millionen Euro voranzutreiben, wenn man die niedrigste Schätzung für den Neubau der Mittelschule schon nicht finanzieren könne. Der Neubau wird auf 45 bis 54 Millionen Euro geschätzt.

Brombeis findet an dem neuen Plan „charmant“, dass man die Grundschulen „scheibchenweise abarbeiten“ kann. Ihr sei es auch wichtig, dass die Mittelschule in Aeschach saniert wird. Aber die Priorität auf die Grundschulen zu setzen, sei schneller umsetzbar.

Ein Teil des Stadtrates ist für „Plan C“

Ist denn genug Geld für die Grundschulen da? Man könne die Situation an den Grundschulen auf jeden Fall verbessern, sagte Kämmerin Birgitt Richter. „Man kann sie priorisieren.“ Das Problem bei der Mittelschule hingegen sei, dass wenn die Pläne zu Ende führen muss, wenn man sie jetzt weiterverfolgt.

Auch Günther Brombeiß betonte die Wichtigkeit der Grundschulen. „Wenn ihr uns unterstellt, dass wir die Grundschulen vernachlässigen, ist das eine Frechheit“, sagt er zu seinen Kolleginnen und Kollegen auf der anderen Seite des Raumes. Brombeiß plädierte für einen „Plan C“. Dieser sehe so aus, dass man sich zuerst um die Grundschulen kümmere und dann um den Neubau der Mittelschule.

Christiane Norff (ÖDP) wies darauf hin, dass es nur um das Pausieren der Pläne ginge. Zudem fehlten noch die Kostenschätzungen zu Plan B, so Norff.

„Wir sollten behutsam vorgehen.“

Oberbürgermeisterin Claudia Alfons erinnerte den Stadtrat daran, dass das Landratsamt darauf hingewiesen habe, mit Planungskosten vorsichtig zu sein. Das Landratsamt muss den Haushalt der Stadt als Aufsichtsbehörde genehmigen. „Wir sollten behutsam vorgehen“, sagte sie.

Der Stadtrat stimmte mit 16 zu 11 Stimmen für das Pausieren der Planungen für den Mittelschul-Neubau. Er beschloss auch, den „Projektausschuss Mittelschule“ in „Projektausschuss Schulentwicklung“ umzubenennen.