Mit dem Dokumentar-, Spiel- und Animationsfilm „Johnny & Me - eine Zeitreise mit John Heartfield“ ist Stephanie Stremler seit dem 25. Januar bundesweit im Kino zu sehen. Die 46-Jährige, die einst in Lindau ihr Abitur machte, spielt in diesem Film die Hauptrolle und ist am 3. Februar beim Publikumsgespräch im Parktheater Lindau vor Ort. Im Interview erzählt die in Berlin lebende Künstlerin, warum sie regelmäßig in Lindau ist und was die Gäste am 3. Februar alles erwarten dürfen.

Obwohl Sie in Aachen geboren wurden, ist die Filmvorführung auch eine Rückkehr zu Ihren Wurzeln in Lindau.

Das stimmt. Im Alter von zwölf Jahren bin ich in Lindau gelandet und habe dort auch mein Abitur am Bodenseegymnasium absolviert. Anschließend bin ich nach Berlin weitergezogen, weil ich an Schauspielschulen angenommen werden wollte. Das hat dann auch funktioniert.

Wie oft sind Sie noch am Bodensee?

Relativ oft. Meine Familie lebt in Lindau und dazu habe ich zwei Standbeine. Parallel zur Schauspielerei arbeite ich im Marketing/Vertrieb unseres Familienunternehmens, der Stremler AG. Ich bewege mich also in zwei Welten, in der künstlerischen und in der unternehmerischen Welt.

Sind Sie deshalb bei der Vorführung in Lindau ein bisschen nervöser als sonst?

Ich bin zwar wie immer aufgeregt, aber auch irgendwie beruhigt, weil ich mich sehr willkommen fühle. Es werden viele Freunde da sein, die Familie und Mitarbeiter des Unternehmens. Auch der Rotary Club kommt und Kunstinteressierte aus der Stadt. Sie freuen sich, dass einmal ein künstlerischerer Film in Lindau zwischendurch zu sehen ist und sie miterleben können, was ich alles mache. Für solche Filme muss man sonst weit reisen. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass das Lindauer Kino sich bereiterklärt hat, das Screening zu machen.

Auf was dürfen sich die Lindauer Kinogänger freuen?

Es wird eine Filmvorführung geben und ein Publikumsgespräch mit dem Kinobetreiber und mir. Ich bringe dazu etwas Animationsmaterial mit, beispielsweise eine der Heartfield-Puppen und beantworte natürlich Fragen aus dem Publikum. Wir werden über den Entstehungsprozess reden und über diese spezielle Filmsprache eines Dokumentar-, Spiel- und Animationsfilms.

Um was geht es im Film „Johnny & Me - eine Zeitreise mit John Heartfield“?

Die Grafikerin Stefanie ist aus der heutigen Zeit. Sie besucht eine tatsächlich im Jahr 2022 stattgefundene Ausstellung von John Heartfield in der Akademie der Künste Berlin. Dort wird sie wie durch ein Wunder durch einen Zeittunnel in eine Werkstatt gesogen. Da beginnt ein Kopfkino - mit Papier und Schere in der Hand rekonstruiert sie die Biografie John Heartfields, dem Erfinder der politischen Fotomontage. Johnny nimmt sie mit auf eine Reise durch sein bewegtes Leben und seine Werke. Es entsteht eine liebevolle Freundschaft. Stefanie erlebt, was Kunst bewirken kann und wie er sich gegen die Nazis gewehrt hat. Das könnte schon ein äquivalent zu heute sein. Dazu wird auch auf die verschiedenen politischen Verfolgungen, die er erlebt hat, eingegangen. Es ist also eine Zeitreise durch sein Leben und seine Kunst - aus der Sicht von heute.

++ Das ist der offizielle Trailer zum Film ++

Wann sind Sie erstmals mit dem Film in Berührung gekommen und was hat Sie daran fasziniert?

Die Regisseurin Katrin Rothe hat mir im Jahr 2020 von diesem Vorhaben erzählt. Mich faszinieren filmische Experimente. Ich liebe es, wenn eine Regisseurin oder ein Regisseur auf mich zukommt und sagt: „Ich habe etwas vor, aber ich weiß noch nicht 100-prozentig, wie ich das umsetze.“ So war das auch bei „Johnny & Me“. Im Entstehungsprozess haben wir improvisiert und so durfte ich zuschauen, wie das Drehbuch entsteht, wie die Puppe Gesichter, Haltungen und Emotionen erhält, das Studio besuchen, wo viele verschiedene Animatorinnen und Animatoren beschäftigt waren. Ich mag solche Spezialprojekte und freue mich, dass Katrin Rothe mich auf diese spannende Reise mitgenommen hat.

Wie wurde gedreht?

Für die Realfilmszenen haben wir zwei Wochen in Wien gedreht. Das war insofern speziell, weil ich keinen lebendigen Spielpartner hatte. Das hat deshalb funktioniert, weil ich die Heartfield Papierfiguren, in sich schon Collage-Kunstwerke, als sehr expressiv empfunden habe.

Stefanie (Stephanie Stremler) erlebt im Film "Johnny & Me" was Kunst bewirken kann und wie sich John Heartfield gegen die Nazis gewehrt hat. (Foto: H&UFilm )

Wie ging es dann weiter?

Anschließend wurde weiter animiert. Im Realfilmdreh hat sich John Heartfield nicht bewegt, später dann durch Animation. Am Ende kam noch Manuel Harder mit seiner Stimme dazu. Er ist dann sehr lebendig und originell auf mein bereits gedrehtes Spiel eingegangen.

Wie haben Sie sich emotional auf die Szenen eingestellt?

Ich habe versucht, mir alles vorzustellen, wie ein realer Partner interagieren würde, der ja lediglich als Puppe existierte. Aber die Lebensgeschichte und Werke der Person John Heartfield sind sehr stark. Das habe ich mir im Vorhinein erarbeitet, also diese Vorstellung meines Gegenübers so lebendig wie möglich zu machen und darauf zu reagieren. Die Regieassistentin hat mir die Texte von John Heartfield eingeworfen.

War es auch die herausforderndste Rolle für Sie als Schauspielerin?

Es war eine sehr wichtige Rolle für mich. Herausfordernd war, ohne realen Partner zu spielen. Das hatte ich bislang noch nie gemacht. Emotional war es nicht die schwierigste Rolle, aber eben eher in experimenteller Hinsicht. Schwierige Rollen sind solche, in denen man emotional am Abgrund ist, ganz extreme Lebenssituationen darstellt. Meine Rolle in „Johnny & Me“ ist ein Kontrast zur extremen Lebensgeschichte von John Heartfield. Meine Rolle ist mehr ein ruhigerer, heutiger Part, der zwar eine für heute klassische kreative Schaffenskrise, aber nicht die schweren Erlebnisse wie Flucht und politische Verfolgung des Collagekünstlers darstellt.