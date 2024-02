Schauspiel „Fräulein Julie“ im Theater zu sehen

Das Schauspiel „Fräulein Julie“ von August Strindberg ist am Donnerstag, 29. Februar, um 19.30 Uhr im Theater zu sehen. Dominique Horwitz und Judith Rosmair werden auf der Bühne stehen, wie es in der Mitteilung des Theater Lindau heißt.

Fräulein Julie, Tochter eines Grafen und Gutshofbesitzers, ist zwar privilegiert, würde sich im Stück aber am liebsten den Zwängen ihres gesellschaftlichen Rangs entziehen. Diener Jean dagegen träumt von sozialem Aufstieg und Prestige. Beide vereint die unbefriedigte Sehnsucht nach Freiheit, Liebe und das verzweifelte Streben nach Selbstverwirklichung jenseits aller Standesschranken. In der erregenden Atmosphäre der Mittsommernacht lassen sie sich auf ein gefährliches Liebesspiel ein, das zwischen Begehren und Abweisung, Macht und Ohnmacht oszilliert. Julie und Jean treten die Flucht nach außen an, verirren sich aber im Inneren ihrer Gefühle und Wünsche.

Das 1889 erstmals aufgeführte Stück über den Kampf zwischen Mann und Frau, der zum Kampf mit sich selbst führt, galt zu seiner Zeit als Skandal. Mittlerweile zählt „Fräulein Julie“ nicht nur zu den meistgespielten Werken des schwedischen Schriftstellers August Strindberg, sondern auch zu den Klassikern der modernen Beziehungsdramatik überhaupt.

Die Theaterkasse ist Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 13.30 Uhr geöffnet sowie Montag, Dienstag und Donnerstag 15 bis 17 Uhr. Mittwochs bleibt die Theaterkasse geschlossen. Tickets und weitere Informationen gibt es außerdem unter www.kultur-lindau.de. Karten sind zudem erhältlich bei der Tourist-Information Lindau, im Lindaupark und bundesweit bei allen Reservix Vorverkaufsstellen.