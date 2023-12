Schachclub Lindau verabschiedet sich aus der Spitzengruppe

Durch eine unnötige 3:5-Heimniederlage gegen den SV Jedesheim 2 hat sich die erste Mannschaft des Schachclubs Lindau aus der Spitzengruppe der Landesliga Oberschwaben verabschiedet und ist mit 4:4 Punkten im Niemandsland der Tabelle angekommen.

Die Lindauer starteten schlecht, da nach einem Remis von Gebhard Eiler am dritten Brett zwei Partien verloren gingen: Holger Lassahn am vierten und Johannes Kiefer am achten Brett unterlagen nach Rechenfehlern in der Eröffnungsphase.

Alfons Raiber und Günter Scherbaum unterliegen

Zu diesem Zeitpunkt waren die Gastgeber noch siegessicher, weil die restlichen fünf Partien allesamt auf Gewinn standen. Zunächst lief auch alles nach Plan und Thomas Jäckel am zweiten und Stefan Greussing am fünften Brett gewannen ihre Endspiele sicher zum 2,5-Ausgleich. Wenig später musste sich Karl Steudel am Spitzenbrett eins mit einem Remis zum 3:3 begnügen. Nach der ersten Zeitkontrolle kippte dann die Begegnung. Alfons Raiber geriet am sechsten Brett in einen Konter und auch Günter Scherbaum stellte seine Partie an Brett sieben nach mehr als fünf Stunden Spieldauer zum 3:5-Endstand ein. Für die Lindauer ist der Traum vom Kampf um die Meisterschaft damit bereits zur Halbzeit ausgeträumt.

Zum Start im Jahr 2024 ist der SCL beim VfL Leipheim (Sonntag, 14. Januar, 10 Uhr) zu Gast.