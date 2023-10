Schachclub Lindau mit unerwarteter Heimpleite

Der Schachclub Lindau hat überraschend mit 3:5 gegen den SC Obersulmetingen verloren. Trotz zweier fehlender Stammkräfte waren zwei Punkte in diesem Heimspiel eingeplant und im Vergleich der Aufstellungen auch möglich. Im Vereinsbericht ist sogar die Rede davon, dass sich die Lindauer Denksportler mit diesem Ergebnis frühzeitig aus dem Kreis der Meisterschaftsfavoriten in der Schach-Landesliga Oberschwaben abgemeldet hätten.

Montgomery und Lassahn wehren sich umsonst

Lindau gelang der bessere Start: Nach einer Punkteteilung am Spitzenbrett durch Thomas Jäckel gelang Gebhard Eiler am zweiten Brett ein schneller Gewinn zur Führung. Wenig später wendete sich das Blatt und die Gäste konterten mit zwei Gewinnpartien zum 2,5 zu 1,5. Michael Voss am achten und Günter Scherbaum am sechsten Brett wurden dabei bereits in der Eröffnungsphase leicht und unter Wert überspielt. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Alfons Raiber an Brett vier, der mit einer schönen Kombination Material und die Partie gewann, zeichnete sich bereits die Lindauer Niederlage ab, da an den verbliebenen drei Brettern nur noch verteidigt wurde und kein Gewinn mehr zu erwarten war. Letztlich schaffte nur noch der Jüngste im Team, Julius Weissenberger, ein Remis am fünften Brett trotz Minusbauer im Turmendspiel. Die Partien von Mike Montgomery am siebten und Holger Lassahn an Brett drei gingen nach fünfstündiger Gegenwehr zum 3:5-Endstand verloren.

Am Sonntag, 22. Oktober, steht für die Lindauer das Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht Vöhringen an. Hier sollten die Lindauer nach eigener Einschätzung möglichst in Bestbesetzung antreten und klar punkten. Nach einem Sieg und einer Niederlage belegt der Schachclub Lindau momentan den fünften Rang. Neuer Tabellenführer in der Landesliga Oberschwaben ist der Verbandsliga-Absteiger SF Mengen, der als einziger Verein beide Auftaktrunden gewann.