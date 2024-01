Schachclub Lindau führt die zweite Tabellenhälfte an

Mit einem deutlichen 2,5:5,5 musste sich die erste Mannschaft des Lindauer Schachclubs am Sonntag in der Landesliga Oberschwaben beim VfL Leipheim geschlagen geben.

Gegen den bisher nominell stärksten Gegner kamen die Lindauer Denksportler schnell unter die Räder: Alfons Raiber am fünften und Günter Scherbaum am sechsten Brett opferten zu optimistisch eine Figur für einen Mattangriff und mussten nach Rechenfehlern ebenso aufgeben wie Neuling Nicat Abadli, der am achten Brett einen Königsangriff auf die eigene Stellung nicht parieren konnte. Als dann noch der bisher ungeschlagene Thomas Jäckel an Brett zwei ein aussichtsloses Endspiel aufgeben musste, stand es bereits 0:4 vor der ersten Zeitkontrolle.

Vergebliche Gegenwehr

Verlass war wieder auf Karl Steudel, der am Spitzenbrett eins ein überlegenes Endspiel sicher gewann und damit weiter ohne Verlustpartie bleibt. Wenig später gewann Dennis Müller am siebten Brett ein kompliziertes Turmendspiel und verkürzte auf 2:4. Zu diesem Zeitpunkt war die Begegnung bereits verloren, da die beiden verbliebenen Partien nicht zu gewinnen waren. Stefan Greussing musste trotz Plusbauer am vierten Brett ein Remis akzeptieren und Holger Lassahn verlor trotz fünfstündiger Gegenwehr im Endspiel zum 2,5:5,5-Endstand.

Somit führt der Schachclub Lindau als Sechster mit negativen 4:6 Mannschaftspunkten nur die zweite Tabellenhälfte an und sollte im nächsten Heimspiel gegen die TG Biberach II am Sonntag, 4. Februar unbedingt punkten. Die Partie gegen den schlechter postierten Tabellennachbarn beginnt um 10 Uhr.

Ebenfalls beim schlechter postierten Tabellennachbarn gastiert am 4. Februar der drittplatzierte VfL Leipheim. Nach dem souveränen Sieg gegen Lindau geht es zum SC Obersulmetingen.