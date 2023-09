Schachclub Lindau beginnt gegen einen Aufsteiger

Die erste Mannschaft des Schachclubs Lindau steht vor ihrem ersten Saisonspiel. In der Landesliga Oberschwaben geht es für die Inselstädter zunächst auswärts zum Schachverein Friedrichshafen. Spielbeginn ist am Sonntag um 10 Uhr.

Mit dem SV Friedrichshafen treffen die Lindauer auf einen Aufsteiger aus der Bezirksliga. Favorisiert sind in diesem Duell die Gäste, die wie in den vergangenen zwei Jahren auch wieder oben mitspielen dürften. „Die Konkurrenz ist allerdings stärker geworden. Ein klarer Meisterschaftsfavorit ist nicht auszumachen“, heißt es in der Mitteilung des Schachclubs Lindau.

Das ist die Stammformation

Der SC Lindau spielt mit folgender Stammformation: (in Brettfolge) Karl Steudel, Thomas Jäckel, Gebhard Eiler, Holger Lassahn, Stefan Greussing, Alfons Raiber, Julius Weissenberger, Günter Scherbaum. Als Ersatz steht die zweite Mannschaft mit Dennis Müller, Xaver Fichtl, Mike Montgomery, Johannes Kiefer, Heiko Roth, Simon Baron, Alwin Zimmermann und Michael Voss zur Verfügung.

Anders als in der Vorsaison möchten die Lindauer diesmal einen Fehlstart vermeiden.