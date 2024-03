Saskias Niehaus’ Werke werden „flügge“

Künstlerin Saskia Niehaus eröffnet am Samstag, 9. März, um 11 Uhr ihre Ausstellung „flügge“ in der Galerie Skulpturale, In der Hofstatt in Lindau. Die Ausstellung ist dann bis Donnerstag, 25. April, zu sehen.

Saskia Niehaus (geboren 1968 in Essen) studierte freie Kunst an der Kunstakademie Münster bei Ludmilla von Arseniew und Timm Ulrichs. Sie lebt und arbeitet in Köln und in der Eifel. In ihrem zeichnerischen, malerischen und plastischen Werk widmet sie sich der Erkundung von Körperlichkeit, Bewegung, Beziehung, biologisch-energetischer Beschaffenheit unserer Lebenswelt, sowie dem Faszinosum des Daseins in all seinen Erscheinungsformen. Als zwischenraumöffnende Künstlerin bereist sie die Dimensionen zwischen Abgrund und Aufwind des Kreatürlichen und hat eine eindrückliche und unmittelbar sinnlich berührende Bildsprache entwickelt.